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Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

12.03.2018 16:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У всех нас есть хотя бы один друг, упорно не стареющий на фоне остальных товарищей, которых всё же постепенно одолевают годы. Может быть, всё дело в вечно молодой и беззаботной улыбке? Как таким людям это удаётся? Именно такой вопрос «Как вам это удаётся?» постоянно слышит Янг Дан, 44-летняя ведущая программы прогноза погоды на государственном канале CCTV.

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Видео с Янг Дан стало мегапопулярным в китайских сетях: оно показывает её на одном и том же рабочем месте в течение 22 лет. Девушка выглядит абсолютно неизменившейся, начиная с 1996 года, когда она пришла работать на телевидение. Тогда в эфире были Spice Girls, а люди повально играли в «Змейку» на первых телефонах Nokia.

Видео изначально было выпущено программой прогноза погоды, чтобы поздравить женщин с Международным женским днём, и оно сопровождалось следующим текстом: «Многие зрительницы буквально выросли на программах Янг Дан. Женщины удивляются, почему они стали старше, а Янг Дан – нет. Мало того, кажется, она становится только моложе».

Янг Дан уже прозвали «нестареющей богиней», но сама ведущая секретом своей молодости так и не поделилась. Некоторые даже шутили, что это типичный фейк, а все прогнозы погоды за 22 года сняты в один день. Ну а как иначе объяснить такой феномен? Или же, возможно, мифический фонтан молодости расположен где-то в Китае!

Посмотрите и убедитесь сами!

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

Текст: Flytothesky.ruТелеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

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