Телеведущая из Китая, которая не стареет уже 22 года

У всех нас есть хотя бы один друг, упорно не стареющий на фоне остальных товарищей, которых всё же постепенно одолевают годы. Может быть, всё дело в вечно молодой и беззаботной улыбке? Как таким людям это удаётся? Именно такой вопрос «Как вам это удаётся?» постоянно слышит Янг Дан, 44-летняя ведущая программы прогноза погоды на государственном канале CCTV.





Видео с Янг Дан стало мегапопулярным в китайских сетях: оно показывает её на одном и том же рабочем месте в течение 22 лет. Девушка выглядит абсолютно неизменившейся, начиная с 1996 года, когда она пришла работать на телевидение. Тогда в эфире были Spice Girls, а люди повально играли в «Змейку» на первых телефонах Nokia.

Видео изначально было выпущено программой прогноза погоды, чтобы поздравить женщин с Международным женским днём, и оно сопровождалось следующим текстом: «Многие зрительницы буквально выросли на программах Янг Дан. Женщины удивляются, почему они стали старше, а Янг Дан – нет. Мало того, кажется, она становится только моложе».

Янг Дан уже прозвали «нестареющей богиней», но сама ведущая секретом своей молодости так и не поделилась. Некоторые даже шутили, что это типичный фейк, а все прогнозы погоды за 22 года сняты в один день. Ну а как иначе объяснить такой феномен? Или же, возможно, мифический фонтан молодости расположен где-то в Китае!

Посмотрите и убедитесь сами!





































































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Текст: Flytothesky.ru

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