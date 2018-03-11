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8 парадоксов эволюции в картинках
12.03.2018 18:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Дарвин был одним из первых, кто считал, что каждое живое существо на Земле постоянно меняется. А согласно его теории, люди, возможно, эволюционировали из существ, находившихся на более низком уровне развития.
Его книга «О происхождении видов» была издана еще в далёком 1859 году, однако мы смело можем сказать, что Дарвин и его научная работа по-прежнему актуальны и сегодня! Хотя эволюция – это в принципе дело очень серьезное, карикатуристы
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Дарвин был одним из первых, кто считал, что каждое живое существо на Земле постоянно меняется. А согласно его теории, люди, возможно, эволюционировали из существ,...
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