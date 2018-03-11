ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

8 парадоксов эволюции в картинках

12.03.2018 18:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Дарвин был одним из первых, кто считал, что каждое живое существо на Земле постоянно меняется. А согласно его теории, люди, возможно, эволюционировали из существ, находившихся на более низком уровне развития.

Его книга «О происхождении видов» была издана еще в далёком 1859 году, однако мы смело можем сказать, что Дарвин и его научная работа по-прежнему актуальны и сегодня! Хотя эволюция – это в принципе дело очень серьезное, карикатуристы позволили себе немного над ней повеселиться, вплоть до чёрного юмора. Открытый вопрос: поработила ли нас эволюция? Что вы думаете?

8 парадоксов эволюции в картинках

8 парадоксов эволюции в картинках

8 парадоксов эволюции в картинках

8 парадоксов эволюции в картинках

8 парадоксов эволюции в картинках

8 парадоксов эволюции в картинках

8 парадоксов эволюции в картинках

8 парадоксов эволюции в картинках

Текст: Flytothesky.ru8 парадоксов эволюции в картинках

Читайте также:
10 возможных последующих этапов в эволюции человека

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дарвин был одним из первых, кто считал, что каждое живое существо на Земле постоянно меняется. А согласно его теории, люди, возможно, эволюционировали из существ,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Повседневные вещи, которые делают нас глупее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика