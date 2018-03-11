8 парадоксов эволюции в картинках

Дарвин был одним из первых, кто считал, что каждое живое существо на Земле постоянно меняется. А согласно его теории, люди, возможно, эволюционировали из существ, находившихся на более низком уровне развития.

Его книга «О происхождении видов» была издана еще в далёком 1859 году, однако мы смело можем сказать, что Дарвин и его научная работа по-прежнему актуальны и сегодня! Хотя эволюция – это в принципе дело очень серьезное, карикатуристы позволили себе немного над ней повеселиться, вплоть до чёрного юмора. Открытый вопрос: поработила ли нас эволюция? Что вы думаете?

































Текст: Flytothesky.ru

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