Повседневные вещи, которые делают нас глупее

Технологии и современное общество могут сделать нас более эффективными и продвинутыми, но они, несомненно, далеко не всегда делают нас умнее. Будем говорить прямо: порой от некоторых гаджетов, приспособлений или укоренившихся привычек мы откровенно глупеем.





1. Ваш смартфон

Многие люди шутят, что смартфоны по сути становятся их «мозгом». Google, Alexa, Siri и другие цифровые помощники взяли на себя бремя запоминания информации, а это значит, что ваш мозг простаивает. Помните номер телефона вашей мамы? Поверьте, масса людей даже не удосуживаются его запомнить. Зачем? Ведь его отлично помнит ваш помощник. С одной стороны, помощник делает вас умнее в плане добычи информации, но тупее, когда дело доходит до её запоминания.

2. Вредная пища

Конфеты, кола, фаст-фуд являются одним из самых распространенных (хотя и вкусных) способов ухудшения работы мозга. Всего лишь пять дней употребления такой еды могут ухудшить функцию памяти, внимание, скорость реакции и настроение.

3. Романтическое освещение

Приглушенный свет создаёт ощущение специфической атмосферы, но и одновременно вредит вашему мозгу. Длительное пребывание в плохо освещенных помещениях и офисах может фактически изменить структуру мозга и ухудшить способность запоминать и приобретать знания, особенно когда речь идет о пространственных задачах.

4. Ваш многозадачный образ жизни

Думаете, что выполнение нескольких задач одновременно сделает вас умнее? Скорее всего, это имеет совершенно противоположный эффект. Переход от действия к действию без завершения самой задачи – это «дрессировка» мозга на то, чтобы он не фокусировался на чем-то одном. И это ведёт к рассеянности, принятию неверных решений, подавленности, разочарованию и забывчивости.

5. Постоянные уведомления на смартфоне

Телефон должен быть просто удобным инструментом, однако мы давно стали позволять технологиям контролировать нас. Непрекращающийся шквал сообщений, мейлов, голосовой почты, игр и других напоминалок не даёт нам возможности сосредоточиться и подумать. Это постепенно превращается в зависимость и перепрограммирует мозг. Смартфоны умнеют и требуют ещё больше нашего внимания, поэтому ради сохранения здорового мозга начните себя дисциплинировать в этом плане.

6. Бокал (и больше) вина за ужином

Мы все наверняка имели опыт ведения «глубокомысленных» разговоров с подвыпившими людьми. И мы все отлично знаем, что употребление алкоголя оказывает вредное воздействие на мозг? В дополнение к нарушениям мозговых функций мы также увеличиваем риск инсульта, депрессии, заболеваний печени и многих других недугов.

7. График с 9 до 18… или с 7 до 21

Есть всё же правда в изречении «работайте разумнее, а не больше». Если вы хотите оптимизировать деятельность мозга, слишком много работы будет иметь обратный эффект. Как и любая другая часть тела, ваш мозг не справляется с большой нагрузкой, и ему иногда нужно отдыхать. Стресс может повлиять на память, сделать вас угрюмым, затруднить концентрацию внимания – и чем дольше вы находитесь под давлением извне, тем менее ясным будет мозг.

8. Работа в близлежащем кафе

Думаете, что возможность работать в любое время в любом месте – это плюсы нашего времени? Увы, но рабочее место в шумной обстановке, такой как кафе или терминал аэропорта, может только снизить вашу производительность. Постоянные внешние шумы ухудшают способность мозга воспринимать новую информацию и вредит памяти.

9. Ваш страх полета (увольнения, разрыва отношений)

Маленький страх обычно только стимулирует, а вот ощущение постоянного беспокойства может серьезно повлиять на психическое здоровье и способность разумно мыслить. Когда мы боимся, мы не можем думать рационально, быть объективными и запоминать детали. Приучайте себя справляться с собственными страхами: так вы можете улучшить память и концентрацию внимания, эффективнее управлять стрессом, принимать верные решения, развивать эмоциональный интеллект и повышать свою самооценку и уверенность.

10. Обеденный перерыв, который вы всегда пропускаете

Социальная изоляция приводит к одиночеству, которое может оказать серьезное влияние на мозг. Без ежедневного общения мышление теряет свою остроту. Выход? Даже если вы интроверт, вам все равно нужны люди вокруг.

11. Дикое желание сладкого

Любые продукты с добавлением рафинированного сахара могут привести к ухудшению когнитивной функции, а также болезни Альцгеймера или слабоумию в долгосрочной перспективе. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда побаловать себя сладким, однако это должно быть редким удовольствием, а не основным продуктом питания.

Текст: Flytothesky.ru

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