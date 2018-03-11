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Получится ли у вас найти затерявшегося кота?
12.03.2018 17:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы никогда не замечали, что к котикам в интернете относятся почти так же, как и к совам? Им посвящают блоги, страницы, не говоря уже об отдельных сайтах. Может, все дело не только в их милом виде, но и во внешнем сходстве? Если да, то тогда все становится на свои места, ведь они и впрямь очень похожи. Именно это их общее качество и стало основой для сегодняшней головоломки. Сможете найти кота?
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Вы никогда не замечали, что к котикам в интернете относятся почти так же, как и к совам? Им посвящают блоги, страницы, не говоря уже об отдельных сайтах. Может, все...
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