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Получится ли у вас найти затерявшегося кота?

12.03.2018 17:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы никогда не замечали, что к котикам в интернете относятся почти так же, как и к совам? Им посвящают блоги, страницы, не говоря уже об отдельных сайтах. Может, все дело не только в их милом виде, но и во внешнем сходстве? Если да, то тогда все становится на свои места, ведь они и впрямь очень похожи. Именно это их общее качество и стало основой для сегодняшней головоломки. Сможете найти кота?

 

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Вы никогда не замечали, что к котикам в интернете относятся почти так же, как и к совам? Им посвящают блоги, страницы, не говоря уже об отдельных сайтах. Может, все...

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