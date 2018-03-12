Какой сегодня праздник: 14 марта 2018 года

Международный день рек

Условия для жизни на Земле поддерживаются рядом механизмов. В их числе – круговорот воды. Реки – неотъемлемая часть этого процесса. Они обеспечивают существование флоры и фауны. Множество водных артерий загрязняют стоками, изменяют их русла. Такие воздействия наносят необратимый ущерб окружающей среде. Для обращения внимания правительств, социума, производителей на актуальные проблемы загрязнения рек и с целью борьбы против строительства плотин создан международный праздник.

История и традиции праздника

Событие берет начало 14 марта 1998 года. В этот день прошло 50 акций протеста против загрязнения водных артерий в 20 странах мира. Инициатором праздника стала экологическая организация США «Международная сеть рек». Ее предложение поддержали на Первой международной конференции против строительства крупных плотин, которая прошла в марте 1997 года в Бразилии.

Интересные факты

- Гидрология – наука, которая изучает реки.

- Подземные реки несут свои потоки в недрах пород. Они распространены в регионах с известняковыми отложениями. В 2011 году открыто подземное течение под руслом Амазонки – самой крупной в мире реки.

- При исследовании разливов Нила Гарольд Херст разработал методику количественных оценок статистических данных. Она широко применяется во многих направлениях науки.

- Участники движения против плотин добились сноса в США двух шестидесятиметровых плотин. В Швеции принят закон, который запрещает возведение плотины высотой более 15 м.

Народный праздник Авдотья Весновка отмечается 14 марта 2018 года (по старому стилю – 1 марта). В православном календаре это дата почтения памяти преподобной мученицы Евдокии Илиопольской, игуменьи.

В народе с этого числа начиналось пение веснянок. За такой обряд день получил прозвище «Весновка». Название «Плющиха» дано в честь льдов, которые плющатся, раздавливаются в этот день. Прозвище «Свистунья» получено из-за того, что в это время начинают со свистом гулять весенние ветры. Звери и птицы встречают весну радостными звуками, среди которых присутствует свист.

История

Евдокия жила в I-II ст. на севере Палестины, в городе Илиополь. Была родом из Самарии. Много лет вела распутный образ жизни. В один из дней на ее пути повстречался монах Герман, который имел привычку вслух читать Святое Писание. Он декламировал отрывок о Страшном Суде. Слова, которые услышала Евдокия, сильно повлияли на нее. В скором времени она приняла крещение и ушла в монастырь. За это Бог наградил ее способностью воскрешать мертвых.

Постоянные молитвы, посты и раскаяние в прошлых грехах изменили бывшую блудницу. Ее назначили игуменьей обители. Евдокия начала помогать странникам, нищим, сиротам.

56 лет спустя игуменью оклеветали язычники. Без судебного разбирательства ее обвинили в колдовстве и обмане. Вскоре казнили через обезглавливание.

Традиции и обряды

На Авдотью Весновку принято подниматься на пригорки или крыши и петь веснянки. Этой почетной миссией занимаются дети и девушки, реже – женщины. Почетная она потому, что веснянка – это призыв весны, который считается у славянских народов своеобразным заклинанием.

Начинается сезон полевых работ. Мужчины посвящают день поиску и найму помощников. Если не позаботиться об этом заранее, то можно остаться без дополнительных рук. Поэтому хороший хозин ответственно подходит к этому делу.

Приметы

Дует теплый ветер – летом будет много дождей.

Стоит хорошая погода, значит, и лето таким будет.

Ударили заморозки – урожай гречки будет бедным.

Дождливый день – к хорошему урожаю хлеба.

Громко кричащие вороны предвещают потепление.

Если курица пьет талую воду, значит, еще будут морозы.

Талая вода из чистого снега, полученная на Авдотью Весновку, обладает лечебными и живительными свойствами.

Именинники

Александр и Александра, Василий, Михаил, Петр, Анна, Дарья, Евдокия (Авдотья), Матильда.

Знаменитости, появившиеся на свет в этот день

- 1804 год – Иоганн Штраус, обогативший мировую культуру венским вальсом;

- 1879 год – автор теории относительности, безумец и гений Альберт Эйнштейн;

- 1932 год – Наина Ельцина, верная спутница Б.Н.Ельцина, самого первого президента Российской Федерации;

- 1932 год – дважды оскароносец Майкл Кейн.

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