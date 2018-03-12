|
Какой сегодня праздник: 14 марта 2018 года
13.03.2018 15:11 — Калейдоскоп | news.21.by
Международный день рек
Условия для жизни на Земле поддерживаются рядом механизмов. В их числе – круговорот воды. Реки – неотъемлемая часть этого процесса. Они обеспечивают существование флоры и фауны. Множество водных артерий загрязняют стоками, изменяют их русла. Такие воздействия наносят необратимый ущерб окружающей среде. Для обращения внимания правительств, социума, производителей на актуальные проблемы загрязнения рек и с целью борьбы против строительства плотин создан международный праздник.
История и традиции праздника
Событие берет начало 14 марта 1998 года. В этот день прошло 50 акций протеста против загрязнения водных артерий в 20 странах мира. Инициатором праздника стала экологическая организация США «Международная сеть рек». Ее предложение поддержали на Первой международной конференции против строительства крупных плотин, которая прошла в марте 1997 года в Бразилии.
Интересные факты
- Гидрология – наука, которая изучает реки.
- Подземные реки несут свои потоки в недрах пород. Они распространены в регионах с известняковыми отложениями. В 2011 году открыто подземное течение под руслом Амазонки – самой крупной в мире реки.
- При исследовании разливов Нила Гарольд Херст разработал методику количественных оценок статистических данных. Она широко применяется во многих направлениях науки.
- Участники движения против плотин добились сноса в США двух шестидесятиметровых плотин. В Швеции принят закон, который запрещает возведение плотины высотой более 15 м.
Народный праздник Авдотья Весновка отмечается 14 марта 2018 года (по старому стилю – 1 марта). В православном календаре это дата почтения памяти преподобной мученицы Евдокии Илиопольской, игуменьи.
В народе с этого числа начиналось пение веснянок. За такой обряд день получил прозвище «Весновка». Название «Плющиха» дано в честь льдов, которые плющатся, раздавливаются в этот день. Прозвище «Свистунья» получено из-за того, что в это время начинают со свистом гулять весенние ветры. Звери и птицы встречают весну радостными звуками, среди которых присутствует свист.
История
Евдокия жила в I-II ст. на севере Палестины, в городе Илиополь. Была родом из Самарии. Много лет вела распутный образ жизни. В один из дней на ее пути повстречался монах Герман, который имел привычку вслух читать Святое Писание. Он декламировал отрывок о Страшном Суде. Слова, которые услышала Евдокия, сильно повлияли на нее. В скором времени она приняла крещение и ушла в монастырь. За это Бог наградил ее способностью воскрешать мертвых.
Постоянные молитвы, посты и раскаяние в прошлых грехах изменили бывшую блудницу. Ее назначили игуменьей обители. Евдокия начала помогать странникам, нищим, сиротам.
56 лет спустя игуменью оклеветали язычники. Без судебного разбирательства ее обвинили в колдовстве и обмане. Вскоре казнили через обезглавливание.
Традиции и обряды
На Авдотью Весновку принято подниматься на пригорки или крыши и петь веснянки. Этой почетной миссией занимаются дети и девушки, реже – женщины. Почетная она потому, что веснянка – это призыв весны, который считается у славянских народов своеобразным заклинанием.
Начинается сезон полевых работ. Мужчины посвящают день поиску и найму помощников. Если не позаботиться об этом заранее, то можно остаться без дополнительных рук. Поэтому хороший хозин ответственно подходит к этому делу.
Приметы
Дует теплый ветер – летом будет много дождей.
Стоит хорошая погода, значит, и лето таким будет.
Ударили заморозки – урожай гречки будет бедным.
Дождливый день – к хорошему урожаю хлеба.
Громко кричащие вороны предвещают потепление.
Если курица пьет талую воду, значит, еще будут морозы.
Талая вода из чистого снега, полученная на Авдотью Весновку, обладает лечебными и живительными свойствами.
Именинники
Александр и Александра, Василий, Михаил, Петр, Анна, Дарья, Евдокия (Авдотья), Матильда.
- 1804 год – Иоганн Штраус, обогативший мировую культуру венским вальсом;
- 1879 год – автор теории относительности, безумец и гений Альберт Эйнштейн;
- 1932 год – Наина Ельцина, верная спутница Б.Н.Ельцина, самого первого президента Российской Федерации;
- 1932 год – дважды оскароносец Майкл Кейн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный день рек
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии