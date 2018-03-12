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Картина-иллюзия Стивена Гарднера: сколько образов здесь изображено?

13.03.2018 16:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Стивен Гарднер – калифорнийский художник, который прославился тем, что создавал удивительные картины-иллюзии. Отличаются они не только высоким качеством исполнения, но и хитроумно спрятанными образами, разбросанными по всему изображению. Редко кому хватает лишь одного взгляда, чтобы найти каждый из образов. Сегодня мы представим вашему вниманию одну из его самых популярных картин. Посмотрим, сколько волков сможете найти вы.

 

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Стивен Гарднер – калифорнийский художник, который прославился тем, что создавал удивительные картины-иллюзии. Отличаются они не только высоким качеством...

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