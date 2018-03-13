Гороскоп на 15 марта

28-ой лунный день, Убывающая Луна в знаке Водолей. Двадцать восьмой лунный день - благоприятный и светлый день. Очень полезно быть активным и сохранять хорошее настроение. Желательно настроиться позитивно и контролировать свои эмоции. Благоприятная энергетика этого дня поможет в любых начинаниях.

Четверг. В этот день недели миром управляет Юпитер. Энергетика четверга - рассудительная, благоприятствующая, социально-активная. День государственных и общественных дел. День материального процветания. Занимайтесь общественно-политической деятельностью, законами, юриспруденцией, расширением сфер влияния, администрированием, профессиональным продвижением. Изучайте иностранные языки. Благоприятны дела связанные с деньгами, имуществом, торговлей. Любым проблемам в этот день нельзя давать развиваться, нужно их гасить сразу. Не стремитесь на себя брать лидерство.

Гороскоп предсказывает ОВНАМ трудный день. В первой половине дня много времени займут бессмысленные дела, а также решение чужих проблем. Ближе к вечеру произойдут события, которые взбодрят и порадуют вас. Некоторые представители этого знака получат деловые предложения, от которых будет трудно оказаться.

ТЕЛЬЦОВ ждет благоприятный день, когда и дома, и на работе ждет успех во всем. Вам удастся до конца довести начатые дела и составить план дальнейших действий. Ваша легкость и непринужденность в общении располагает к себе окружающих, а настойчивость и деловая хватка вызывает уважение коллег. В конце дня будет свободное время для отдыха с друзьями.

БЛИЗНЕЦАМ звезды рекомендуют проявить настойчивость. Многое сегодня идет не так, как вы планировали, но это не помешает вам достичь задуманного. В некоторых ситуациях придется просить о помощи близких и хороших знакомых, которые помогут вам с радостью. С финансами аккуратнее. Есть риск потратить больше, чем вы можете себе позволить.

Гороскоп предсказывает РАКАМ плодотворный день, вы успеете сделать все свои дела и поможете другим. Постарайтесь использовать время максимально эффективно. Во второй половине дня некоторые представители этого знака будут рассеянны и забывчивы, из-за этого могут быть мелкие недоразумения. Вечером лучше отдохнуть и восстановить силы.

Гороскоп предсказывает ЛЬВАМ отличный день для решения важных и ответственных заданий. Прекрасно пройдут переговоры и встречи. Трудно будет найти человека, которого вы не смогли бы убедить в своей правоте. Перемены к лучшему ждут вас и в семейной жизни. Разрешится конфликт, который не давал вам покоя.

Звезды рекомендуют ДЕВАМ воздержаться от необдуманных поступков. Рассудительность и терпеливость сегодня вам в помощь. У некоторых представителей этого знака появятся интересные и очень перспективные бизнес - идеи, но не спешите принимать окончательное решение. Стоит взвесить все за и против вашего проекта и только потом принимать окончательное решение.

Начало дня у ВЕСОВ будет весьма плодотворным, если удастся избежать конфликтов и ссор. Некоторым представителям этого знака придется решать семейные проблемы. Мелкие недоразумения могут испортить вам настроение, однако уже вечером можно будет провести время с интересными вам людьми. Не исключены интересные предложения по работе.

Гороскоп предсказывает СКОРПИОНАМ обычный рабочий день, когда придется решать не только свои, но и чужие проблемы. Звезды советуют сегодня доверять только надежным партнерам и проверенным людям. Вечером не исключены необычные знакомства, которые получат очень приятное продолжение. Вероятны денежные поступления и хорошие новости от родственников.

СТРЕЛЬЦАМ сегодня стоит заняться самообразованием. Отличное время для обучения чему-то совершенно новому и очень интересному. Вы быстро усваиваете новую информацию, ничего не забываете и не упускаете из виду. Вечером будет возможность восстановить силы. Будет возможность провести время в кругу близких вам друзей.

КОЗЕРОГОВ ждет отличный день, им удастся преодолеть любые трудности и преграды. Сегодня вы легко найдете общий язык с коллегами и руководством, сможете договориться о совместных действиях с деловыми партнерами. Прекрасное время для того, чтобы порадовать своих близких, сделать приятные сюрпризы тем, кто действительно вам дорог.

Гороскоп предсказывает ВОДОЛЕЯМ перемены в личной жизни. Возможны новые знакомства и приятные встречи. Во второй половине дня вероятны денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Некоторым представителям этого знака удастся помирить людей давно враждующих между собой.

День у РЫБ пройдет плодотворно, если вовремя начать действовать. Можно добиться прогресса в деле, на котором коллеги поставили крест. Возможно начало сотрудничества, благодаря которому откроется много перспектив по работе. Очень кстати сегодня будет поддержка старых друзей и знакомых.

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