Что делать, когда вы ощущаете себя в жизненном тупике

Может быть, прямо сейчас вы чувствуете себя упершимся лбом в непробиваемую стену. Вы пялитесь на неё и совершенно не понимаете, что с этим делать. Вы испытываете приступы отчаяния, думая, что это не та жизнь, которую вы себе представляли. Всё, абсолютно всё не так! Вы изводите себя вопросом, как вы вообще оказались загнанным в угол.





Каждый шаг, который вы стараетесь сделать, неимоверно труден. Ваша жизнь начинает казаться вам черно-белыми кадрами, а будущее видится унылым и попросту никаким. Это как будто вы однажды проснулись, и всё вокруг не имеет смысла. И теперь вы удивляетесь, когда, в какой момент ваш мир изменился?

Потому что должна быть причина, почему вы так себя ощущаете, не так ли? Вы знаете, что это произошло не за одну ночь, и для этой пустоты должна быть первопричина. Это не может быть случайностью. Кто виноват и что делать?

● Остановитесь. Пауза. Вдох. Спокойствие. Отложите всё, что вы делаете в этот самый момент.

Нет, это не окончательный тупик. То, что вы испытываете в вашей нынешней ситуации, временно. То есть не навсегда. Земля будет продолжать вращаться вокруг Солнца, независимо от того, готовы ли вы идти в ногу с ней. И вам нужно принять это как знак, что и вам нужно продолжать двигаться. Ничто и никто никогда не остановится ради вас.

Вам может быть трудно найти стимул для дальнейшего движения, но вы должны хотя бы попробовать. Дайте себе время, чтобы понять свои эмоции. Это всего лишь этап, «контрольно-пропускной пункт», который вам нужно пройти. Темные облака над вами исчезнут. Пыль осядет. И всё снова станет ясно и понятно.

● В один прекрасный день вы обнаружите, что вам снова легче, проще и свободнее.

И вы поймете, как долго вы ждали этого момента. Вся боль, сомнения, метания, которые в прошлом разрывали вас на части, стали неактуальными.

Жизнь изменится, когда вы этого меньше всего ожидаете. Это как будто кто-то повернул переключатель. Вы вспомните черную полосу и, возможно, поймете, почему она была в вашей жизни. Почему вы потеряли людей. Почему вам пришлось от чего-то отказаться. Почему вам пришлось перестроиться в другой ряд.

Вам, вероятно, не удастся полностью понять, куда приведет вас дорога. Но когда вы движетесь вперед, вы знаете, по крайней мере, что вы что-то делаете. И этого достаточно. Это уже действия и усилия.

● Но именно сегодня вы можете попытаться выяснить, что делает вас несчастливым.

Осознайте свои чувства и напомните себе, что ваши эмоции реальны, актуальны и значимы. Затем отбросьте все, что тянет вас вниз. Если вы хотите двигаться дальше в верном направлении, вы должны скорее знать, чего вы точно не хотите, нежели чего вы хотите. И, как правило, лучший способ сделать это – понять и услышать себя, а затем просто начать.

Текст: Flytothesky.ru

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