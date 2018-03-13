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Невероятное перевоплощение актеров с помощь грима

14.03.2018 15:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все же любят кино, верно? Но мало кто знает, что за человек прячется под маской того или иного загримированного персонажа. Яркий тому пример – фильм «Форма воды», не так давно получивший премию Оскар. Главный герой в нем – человек-амфибия, лица которого уж точно никак не разобрать. А ведь именно ему была отведена большая часть экранного времени. Сегодня речь пойдет как раз о таких людях, лица которых нещадно менялись при помощи грима.Невероятное перевоплощение актеров с помощь грима

 

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