Невероятное перевоплощение актеров с помощь грима

Все же любят кино, верно? Но мало кто знает, что за человек прячется под маской того или иного загримированного персонажа. Яркий тому пример – фильм «Форма воды», не так давно получивший премию Оскар. Главный герой в нем – человек-амфибия, лица которого уж точно никак не разобрать. А ведь именно ему была отведена большая часть экранного времени. Сегодня речь пойдет как раз о таких людях, лица которых нещадно менялись при помощи грима.

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