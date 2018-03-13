Как привлечь счастье в свою жизнь

Как привлечь счастье? Этим вопросом хоть раз в жизни задавался каждый человек. Без счастья дни превращаются в серое месиво, сердце засыпает, а мир вокруг становится унылым. Несчастливая жизнь похожа на пирожок без начинки, на книгу без сюжета, на противную пресную овсянку. В ней нет ничего хорошего. И невольно закрадывается в сознании мысль о том, что такая жизнь и даром не нужна.





Доведенный до отчаяния и глубоко несчастный человек может совершить необдуманные поступки: в его голове начнут рождаться мысли о своей никчемности. Он утонет в серости, превратится в биоробота, который просто потребляет еду и спит. Но это, конечно, крайняя стадия. Она требует вмешательства психолога.

У каждого понятие счастья свое. Для одних счастьем является здоровье или крепкая семья. Другие лелеют мечту о крутой машине или поездке в Италию. Словом, у счастья много обличий. Но все люди одинаково страдают, когда счастье в их жизнь все не приходит. Может, виноваты в этом внешние обстоятельства. Но чаще всего счастливым себя делает сам человек. Только от него зависит, будет ли на его улице сегодня праздник. Вот несколько советов, которые помогут вам привлечь счастье в свою жизнь.

1. Побольше улыбок.

Как можно встречать новую светлую жизнь, если на лице застыла маска страдания и удрученности? Счастье любит жизнерадостных людей, которые обожают улыбаться. Улыбка сама по себе уже маленькое счастье. Доказано, что даже приподнятые уголки губ воспринимаются мозгом как позитивный сигнал. Настроение мгновенно повышается, а мир кажется чуточку добрее. И всего-то нужно улыбнуться!

2. Положительный настрой.

Нет ни одного пессимиста, который был бы на сто процентов счастлив. Он всегда найдет даже самую маленькую ложку дегтя. Зато оптимисты открыты для счастья. Они готовы его принимать тоннами, не жалея сил и не ища подводные камни. Именно поэтому оптимисты чаще всего и бывают счастливы.

3. Полный контроль над своей жизнью.

Человек, слепо плывущий по течению жизни, не может быть счастлив. Им управляют обстоятельства. Он боится что-либо поменять, ему невдомек, как можно рулить своим будущим. Счастливый же человек всегда знает, чем будет заниматься завтра. Его жизнь четко распланирована, ведь счастье любит порядок. Оно не терпит расхлябанность и праздность.

4. Благодарность за каждый прожитый день.

Счастье — птица тщеславная. Оно любит, когда его хвалят и с нетерпением ждут. Поэтому счастье нужно приманивать благодарностью за то, что уже есть. За кров над головой, здоровье, хорошую работу. А еще просто за то, что этот день случился в жизни, что он оставил свой отпечаток в памяти.

5. Душевная щедрость.

Порой складывается впечатление, что люди копят свои эмоции для чего-то важного, на черный день. Они настолько закрытые, боятся лишний раз показать свои чувства. Но счастье любит людей щедрых. И не только в материальном плане. Оно приходит к доброжелательным, сострадательным, легким на подъем людям, которые готовы делиться своей радость с окружающими, дарить им душевный уют и тепло.

Вот такими нехитрыми способами можно привлечь счастье в свою жизнь. Нужно помнить, что именно в счастье заключается смысл жизни человека. Люди не созданы для страдания. Это противоестественное состояние. Им нужно счастье. Это именно то топливо, которое приводит жизнь в движение.

Текст: Flytothesky.ru

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