Сможете подобрать недостающие детали?

Вы любите пазлы? Наверное, невозможно найти человека, который не был бы знаком с мозаиками. Ведь что могло быть в детстве интереснее, чем своими руками собрать из маленьких кусочков самую настоящую картину? Для некоторых людей эта развивающая игрушка даже превратилась в полноценное хобби. Давайте посмотрим, не растеряли ли вы навык подбора недостающих частей пазла.

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