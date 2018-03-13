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Сможете подобрать недостающие детали?
14.03.2018 17:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы любите пазлы? Наверное, невозможно найти человека, который не был бы знаком с мозаиками. Ведь что могло быть в детстве интереснее, чем своими руками собрать из маленьких кусочков самую настоящую картину? Для некоторых людей эта развивающая игрушка даже превратилась в полноценное хобби. Давайте посмотрим, не растеряли ли вы навык подбора недостающих частей пазла.
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Вы любите пазлы? Наверное, невозможно найти человека, который не был бы знаком с мозаиками. Ведь что могло быть в детстве интереснее, чем своими руками собрать из...
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