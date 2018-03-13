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Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами
14.03.2018 16:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знаменитости появляются в новостях по одной из двух причин: либо их фильм стал хитом, либо они что-то натворили и попали в объектив папарацци. А знаете ли вы, что некоторые популярные люди могут отличиться и иным образом? Например, тем, что они неплохо
Сильвестр Сталлоне – это не только Рокки. Он еще и художник.
Сталлоне сменил свои боксерские перчатки на кисть. Его абстрактная живопись выглядит очень даже недурственно.
А Энтони Хопкинс – это не только Ганнибал Лектер.
Оказывается, актер рисует необычные картины. Эта парочка с кошкой получилась у него достаточно специфической.
Боб Дилан уже давно в музыкальной индустрии, но желание порисовать ему тоже не чуждо.
В 2017 году он выпустил альбом Triplicate, и одновременно во время работы над ним нарисовал несколько картин.
Размер явно не имеет значения для Джеймса Франко, актера, снявшегося в фильме «Горе-творец».
Этот актёр очень талантлив. Взгляните, какого милого толстого жеребца он нарисовал.
Что делают президенты США, когда срок их службы подошел к концу?
Если вы Джордж Буш-младший, то можете на досуге рисовать портреты.
Люси Лиу скрывает свою страсть к рисованию.
В 1993 году звезда «Ангелов Чарли» выставляла свои произведения под псевдонимом Ю Линг.
Для многих Джим Керри ассоциируется исключительно с комедиями.
Когда в Интернете появился документальный фильм «Мне нужен цвет», фанаты актёра узнали, что он давно рисует потрясающие картины в своей домашней студии.
Как вы думаете, что любит делать Джонни Депп в свободное от работы время?
Конечно же, рисовать! Депп объяснил, почему он решил изобразить музыканта Кита Ричардса: «Он один из тех людей, которым я восхищаюсь. Он действительно крут».
А этот английский певец во всем любил быть оригинальным.
Дэвид Боуи – личность нестандартная. И это выражалось не только в его музыке, но и в картинах с искаженными лицами.
Джони Митчелл однажды назвали одной из величайших композиторов.
Эта канадская певица и автор песен еще и неплохая художница. Особенно хороши и необычны её автопортреты.
А теперь Маколей Калкин.
Ну-ка, угадайте его увлечение. Да, он тоже рисует!
Полу Маккартни есть чем гордиться.
Помимо того, что он был участником мегапопулярной группы Beatles, а также посвящен в рыцари самой королевой, музыкант еще и выражает себя на холсте.
Пирс Броснан сыграл Бонда, у которого было много талантов, и актер ничем не отличается от своего персонажа.
Броснан – отличный актер. Но если вы дадите ему чистый холст и кисть, он сможет нарисовать неплохой портрет.
Неизвестно, суждено ли принцу Чарльзу когда-либо стать королем, но рисует он однозначно хорошо.
Что делает член королевской семьи на досуге? Он берет кисть и показывает миру свой художественный талант. А ведь неплохо выходит, правда?
Вигго Мортенсен известен своей ролью Арагорна во «Властелине колец».
Что любит Мортенсен помимо актёрства? Конечно, живопись. Что творится в голове короля из романа Толкиена? Похоже на то, что злой глаз Саурона, возможно, повлиял на его видение мира.
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Знаменитости появляются в новостях по одной из двух причин: либо их фильм стал хитом, либо они что-то натворили и попали в объектив папарацци. А знаете ли вы, что...
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