ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

14.03.2018 16:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Знаменитости появляются в новостях по одной из двух причин: либо их фильм стал хитом, либо они что-то натворили и попали в объектив папарацци. А знаете ли вы, что некоторые популярные люди могут отличиться и иным образом? Например, тем, что они неплохо рисуют.

Сильвестр Сталлоне – это не только Рокки. Он еще и художник.

Сталлоне сменил свои боксерские перчатки на кисть. Его абстрактная живопись выглядит очень даже недурственно.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

А Энтони Хопкинс – это не только Ганнибал Лектер.

Оказывается, актер рисует необычные картины. Эта парочка с кошкой получилась у него достаточно специфической.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Боб Дилан уже давно в музыкальной индустрии, но желание порисовать ему тоже не чуждо.

В 2017 году он выпустил альбом Triplicate, и одновременно во время работы над ним нарисовал несколько картин.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Размер явно не имеет значения для Джеймса Франко, актера, снявшегося в фильме «Горе-творец».

Этот актёр очень талантлив. Взгляните, какого милого толстого жеребца он нарисовал.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Что делают президенты США, когда срок их службы подошел к концу?

Если вы Джордж Буш-младший, то можете на досуге рисовать портреты.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Люси Лиу скрывает свою страсть к рисованию.

В 1993 году звезда «Ангелов Чарли» выставляла свои произведения под псевдонимом Ю Линг.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Для многих Джим Керри ассоциируется исключительно с комедиями.

Когда в Интернете появился документальный фильм «Мне нужен цвет», фанаты актёра узнали, что он давно рисует потрясающие картины в своей домашней студии.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Как вы думаете, что любит делать Джонни Депп в свободное от работы время?

Конечно же, рисовать! Депп объяснил, почему он решил изобразить музыканта Кита Ричардса: «Он один из тех людей, которым я восхищаюсь. Он действительно крут».

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

А этот английский певец во всем любил быть оригинальным.

Дэвид Боуи – личность нестандартная. И это выражалось не только в его музыке, но и в картинах с искаженными лицами.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Джони Митчелл однажды назвали одной из величайших композиторов.

Эта канадская певица и автор песен еще и неплохая художница. Особенно хороши и необычны её автопортреты.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

А теперь Маколей Калкин.

Ну-ка, угадайте его увлечение. Да, он тоже рисует!

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Полу Маккартни есть чем гордиться.

Помимо того, что он был участником мегапопулярной группы Beatles, а также посвящен в рыцари самой королевой, музыкант еще и выражает себя на холсте.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Пирс Броснан сыграл Бонда, у которого было много талантов, и актер ничем не отличается от своего персонажа.

Броснан – отличный актер. Но если вы дадите ему чистый холст и кисть, он сможет нарисовать неплохой портрет.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Неизвестно, суждено ли принцу Чарльзу когда-либо стать королем, но рисует он однозначно хорошо.

Что делает член королевской семьи на досуге? Он берет кисть и показывает миру свой художественный талант. А ведь неплохо выходит, правда?

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Вигго Мортенсен известен своей ролью Арагорна во «Властелине колец».

Что любит Мортенсен помимо актёрства? Конечно, живопись. Что творится в голове короля из романа Толкиена? Похоже на то, что злой глаз Саурона, возможно, повлиял на его видение мира.

Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Текст: Flytothesky.ruЗнаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Читайте также:
Вы только посмотрите, какие картины создает Джим Керри!

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитости появляются в новостях по одной из двух причин: либо их фильм стал хитом, либо они что-то натворили и попали в объектив папарацци. А знаете ли вы, что...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Что делать, когда вы ощущаете себя в жизненном тупике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика