Знаменитости, которые удивят вас своими художественными талантами

Знаменитости появляются в новостях по одной из двух причин: либо их фильм стал хитом, либо они что-то натворили и попали в объектив папарацци. А знаете ли вы, что некоторые популярные люди могут отличиться и иным образом? Например, тем, что они неплохо рисуют .

Сильвестр Сталлоне – это не только Рокки. Он еще и художник.

Сталлоне сменил свои боксерские перчатки на кисть. Его абстрактная живопись выглядит очень даже недурственно.





А Энтони Хопкинс – это не только Ганнибал Лектер.

Оказывается, актер рисует необычные картины. Эта парочка с кошкой получилась у него достаточно специфической.





Боб Дилан уже давно в музыкальной индустрии, но желание порисовать ему тоже не чуждо.

В 2017 году он выпустил альбом Triplicate, и одновременно во время работы над ним нарисовал несколько картин.





Размер явно не имеет значения для Джеймса Франко, актера, снявшегося в фильме «Горе-творец».

Этот актёр очень талантлив. Взгляните, какого милого толстого жеребца он нарисовал.





Что делают президенты США, когда срок их службы подошел к концу?

Если вы Джордж Буш-младший, то можете на досуге рисовать портреты.





Люси Лиу скрывает свою страсть к рисованию.

В 1993 году звезда «Ангелов Чарли» выставляла свои произведения под псевдонимом Ю Линг.





Для многих Джим Керри ассоциируется исключительно с комедиями.

Когда в Интернете появился документальный фильм «Мне нужен цвет», фанаты актёра узнали, что он давно рисует потрясающие картины в своей домашней студии.





Как вы думаете, что любит делать Джонни Депп в свободное от работы время?

Конечно же, рисовать! Депп объяснил, почему он решил изобразить музыканта Кита Ричардса: «Он один из тех людей, которым я восхищаюсь. Он действительно крут».





А этот английский певец во всем любил быть оригинальным.

Дэвид Боуи – личность нестандартная. И это выражалось не только в его музыке, но и в картинах с искаженными лицами.





Джони Митчелл однажды назвали одной из величайших композиторов.

Эта канадская певица и автор песен еще и неплохая художница. Особенно хороши и необычны её автопортреты.





А теперь Маколей Калкин.

Ну-ка, угадайте его увлечение. Да, он тоже рисует!





Полу Маккартни есть чем гордиться.

Помимо того, что он был участником мегапопулярной группы Beatles, а также посвящен в рыцари самой королевой, музыкант еще и выражает себя на холсте.





Пирс Броснан сыграл Бонда, у которого было много талантов, и актер ничем не отличается от своего персонажа.

Броснан – отличный актер. Но если вы дадите ему чистый холст и кисть, он сможет нарисовать неплохой портрет.





Неизвестно, суждено ли принцу Чарльзу когда-либо стать королем, но рисует он однозначно хорошо.

Что делает член королевской семьи на досуге? Он берет кисть и показывает миру свой художественный талант. А ведь неплохо выходит, правда?





Вигго Мортенсен известен своей ролью Арагорна во «Властелине колец».

Что любит Мортенсен помимо актёрства? Конечно, живопись. Что творится в голове короля из романа Толкиена? Похоже на то, что злой глаз Саурона, возможно, повлиял на его видение мира.





Текст: Flytothesky.ru

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