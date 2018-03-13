10 советов, как собраться с силами и покончить с бедностью

Безденежье уже в печенках сидит? Хочется вырваться из этого круга? Все хотят быть самодостаточными и обеспеченными. Носить качественную одежду, употреблять хорошие продукты, обеспечить счастливое детство своим отпрыскам. Но почему-то к одним людям деньги буквально плывут рекой, а другие вынуждены дотягивать до зарплаты. Кто-то сидит на мешках с деньгами, а кто-то считает копейки, чтобы купить себе «хлеб и воду». Вот несколько советов, которые помогут вам наконец покончить с бедностью. Главное — поставить себе цель.





1. Деньги любят активность.

Нельзя сидеть сложа руки и надеяться на денежный дождь. Для обогащения стоит искать все возможные пути. Активные люди всегда могут найти источник дохода.

2. Нужно выстраивать связи.

Не секрет, что хороший доход можно найти по знакомству. Возможно, знакомый предложит выгодную работу, предоставит хорошую рекомендацию потенциальному работодателю. Умение общаться с людьми — козырь богатого человека.

3. Работа по душе — залог успеха.

Богатство не приходит к человеку, который занимается нелюбимым делом. Это простая истина. Только работа, превращенная в хобби, может принести богатство.

4. Лень мешает обогащению.

Спать до полудня, конечно, приятно. Вот только невыгодно. Нельзя лениться. Нужно все время повышать свою квалификацию, заниматься саморазвитием. А любители полежать на диване пусть живут за копейки.

5. Богатые люди все время планируют.

Они начинают свой день с составления плана. Каждое их действие расписано буквально по минутам. Иначе можно отвлечься на второстепенные дела и потерять драгоценное время.

6. Но отдыхать тоже нужно.

Постоянная концентрация на зарабатывании денег сильно выматывает. Нужно давать себе отдых. Лучше активный, чтобы поддерживать свою физическую форму. К примеру, бегать, ходить в походы. О культурном отдыхе также не стоит забывать.

7. Здоровый сон сбережет нервы.

Для того, чтобы быть успешным и богатым, нужно давать своему мозгу отдых, снимать напряжение. Лучше всего для этого подходит полноценный сон. Его количество определяется строго индивидуально.

8. Богатый человек все время совершенствуется.

Он изучает специализированную литературу, ходит на семинары, повышает квалификацию. Если нужно, получает второе высшее образование. Он никогда не останавливается, постоянно растет над собой.

9. Не нужно довольствоваться малым.

Некоторые всю жизнь довольствуются минималкой. Уверяют, что им хватает. Чушь! На первичные нужны, может, и хватает. Но нужно всегда стремиться к большему. Поставить себе высокую планку дохода и не опускаться ниже.

10. Стоит выбирать правильные инвестиции.

Вложенные с умом деньги приносят приличные дивиденды. К примеру, можно накопить на квартиру и сдавать ее в аренду. Или вложить в собственное образование, которое позволит получить высокооплачиваемую работу.

Стать богатым можно только тогда, когда человек поставил себе такую цель. Можно годами валяться на диване и грезить о золотых умывальниках и белоснежных яхтах. Но нужно действовать. А то вся жизнь так и пройдет за бортом богатства и успеха.

Текст: Flytothesky.ru

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