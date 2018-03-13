Ошибки, которые женщины совершают в общении с мужчинами

Мужчина — зверь очень пугливый. Он бросится во всю прыть от женщины, которая сказала лишнее слово, наградила неосторожным взглядом или насмерть испугала своим высоким интеллектом. Часто женщины не могут наладить личную жизнь из-за того, что не умеют правильно общаться с мужчинами. Они совершают обидные ошибки, которые отпугивают сильный пол. Вот 5 ошибок, которые совершают женщины в общении с мужчинами. Если устранить эти оплошности, можно быстро завести отношения с достойным мужчиной.





1. Зацикленность на себе.

Во время общения с мужчиной категорически запрещено говорить только о себе любимой. Опытные соблазнительницы вообще советуют окутать себя ореолом тайны. Чем меньше мужчина знает о женщине, тем пикантнее и желаннее она ему кажется. Лучше интересоваться самим мужчиной, его увлечениями. Стоит говорить о чем-то отвлеченном. К примеру, о любимом фильме, исполнителе, песне. Короче, не грузить разговор собой, а проявлять интерес к избраннику.

2. Чрезмерная жестикуляция.

Неприлично размахивать руками во время ужина в ресторане или во время разговора. Дело в том, что слишком интенсивные пасы руками негативно характеризуют девушку. Они говорят о ее несдержанности, чрезмерной эмоциональности. А не каждому мужчине такие качества по душе. На свидании стоит вести себя спокойно (но, естественно, не как мумия). Чрезмерная жестикуляция раздражает, отвлекает от темы разговора. И она не слишком красиво смотрится со стороны.

3. Одержимость детьми.

Рожать или не рожать — вопрос личный. Но порой женщины так отчаянно хотят завести детишек, что готовы о них говорить буквально с первой минуты знакомства с мужчиной. И совершают фатальную ошибку. Поднимать вопрос о детях нужно только тогда, когда вы уже с уверенностью смотрите в совместное будущее. И только тогда, когда уверены в том, что мужчина тоже хочет детей. Если же заговорить о детях слишком рано, избранник может улетучиться, словно снег весной.

4. Критиканство.

Этот грешок водится за многими дамами. Их хлебом не корми, дай покритиковать мужчину. То он не такой галстук надел, то слишком громко чавкает, то ненароком посмотрел на длинноногую красотку. Повод для замечаний найдется всегда и везде. Только дай зацепку, тут же потечет целая река выговоров. Критика хороша только тогда, когда вы с мужчиной чисто друзья. Да и критиковать нужно с умом, а то расстанетесь врагами. Мужчины на дух не переносят критиканство. Они лучше вовсе прекратят общение с девушкой, которая делает язвительные замечания. Поэтому полезнее мужчин хвалить, они от этого млеют и тают.

5. Узкий словарный запас.

Если девушка заучила несколько фраз на все случаи жизни, то нечего потом удивляться, почему это ее с таким «богатым» словарным запасом никто не воспринимает серьезно. Мужчина сразу видит, что перед ним глупая особа, с которой не о чем поговорить. С ними хорошо ходить в ресторан, подарить букетик ромашек. А потом бросить. Для серьезных отношений мужчины выбирают дам с хоть минимальными зачатками ума. Они-то понимают, что женская красота с годами блекнет, а ум остается навсегда.

Если вы совершаете эти 5 ошибок в общении с мужчинами, стоит срочно исправлять ситуацию. Подумайте, как вам нужно вести себя во время общения с сильным полом, выработайте оптимальную линию поведения. Возможно, стоит погасить свой высокомерный взгляд. Побольше интересоваться мужчиной. Почитать книги, чтобы блеснуть знаниями. Тогда вы научитесь общаться с мужчинами и обустроите свою личную жизнь. Мужчины в восторге от женщин, которые умеют грамотно выстраивать диалог.

Текст: Flytothesky.ru

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