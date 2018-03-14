7 знаков зодиака, которые боятся выглядеть уязвимыми и скрывают свои слабые стороны

Восприимчивость – не самое плохое качество, так как оно позволяет людям понять, кто мы есть на самом деле. И все же это может быть очень страшно, поскольку вы чувствуете себя беззащитными. Хотя не все знаки зодиака ощущают себя именно так, все же добрая их половина боится быть открытыми с окружающими, чтобы им не причинили боль, а потому скрывают свое истинное «я» от мира.





1. Телец

Этот знак использует свою непоколебимость и упрямство как способ скрыть свою уязвимость, но это лишь отталкивает от него людей, которые Тельца начинают побаиваться и очень с ним осторожничают. Телец может очень не любить проявления своей чувствительности, но факт в том, что это, на самом деле, не слабость, а проявление очень человеческой черты характера.

2. Близнецы

Близнецы ненавидят свою внутреннюю уязвимость, поэтому они прогибаются и адаптируются под окружающих их людей. Они носят маску и стараются выглядеть как можно лучше и выгоднее в глазах других и нередко проявляют двойственность своей натуры. Некоторые Близнецы делают вид, что они выстраивают глубокие взаимоотношения, но никто не знает, что в действительности прячется за их фасадом.

3. Лев

Люди часто требуют от Льва, чтобы тот руководил и направлял, а потому этот знак чувствует определенную ответственность и предпочитает выглядеть сильным и неуязвимым. Возможно, он не понимает, что все мы люди, и у всех есть свои слабости. Лев хочет обладать имиджем очень позитивного и оптимистичного человека, но, по правде говоря, люди лучше относятся к тем, кто умеет проявлять свои истинные чувства.

4. Дева

Для Девы её перфекционизм – это способ спрятать свою чувствительность. Она всегда выглядит собранной и хладнокровной и, кажется, обладает ответами на все вопросы, а потому выглядит иногда роботом, а не живым человеком. Но этого всего лишь внешний щит, чтобы не быть слишком доступной и открытой для окружающих. Как бы то ни было, многие Девы все же весьма уязвимы в душе своей.

5. Весы

Весы хотят казаться легкими, беспечными и почти бесчувственными, но они так же уязвимы, как и все остальные. Они предпочитают не обременять других людей или не быть им обязанными, потому всегда пытаются самостоятельно решать свои проблемы. Однако, в конце концов, слабые стороны Весов станут видны, и им будет очень не по себе. Этому знаку все же нужно быть более искренним в своих эмоциях.

6. Скорпион

Страх предательства тесно связан с уязвимостью для Скорпиона. Он чувствует себя абсолютно защищенным только тогда, когда полностью закрыт от всех. Этот знак предпочитает играть роль сильного человека, к которому всегда бегут люди, когда им нужна помощь. Если же сам Скорпион нуждается в помощи, он ни за что в жизни об этом не скажет, чтобы не показаться слабым и ранимым. Он постоянно мастерски отвлекает внимание от своей персоны.

7. Водолей

Водолей вообще не любит делиться своими эмоциями, поэтому неудивительно, что он ненавидит выглядеть уязвимым. Этот знак думает, что если он всегда в движении и никогда не сидит на месте, то вы не заметите, что его тревожит и волнует, ведь когда человек постоянно занят, он наверняка станет отрицать у себя чувство неуверенности, печали, гнева и горя. Водолей предпочитает держать людей на расстоянии, нежели позволить им увидеть его недостатки, а также ранимость и беззащитность.

Текст: Flytothesky.ru

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