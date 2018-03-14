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Живописные туристические места, которые однозначно стоит посетить
15.03.2018 11:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
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1. Хосе-Игнасио
В этом уругвайском городе живут всего-то три сотни человек, однако в зимний период (то есть, лето в Южной Америке) в Хосе-Игнасио людей становится заметно побольше. Здесь есть и гостиницы, и кафе, и это, наверное, идеальный выбор для тех туристов, кто хочет приватности, уединенности и просто отдыха на пляже.
2. Ко-Ронг
Желаете удрать подальше от нашей благословенной цивилизации? Тогда отправляйтесь на камбоджийский остров Ко-Ронг. Вы не увидите здесь небоскребов и авто, и не услышите привычного шума и гама мегаполисов. Вас будет окружать тишина, деревушки местных рыбаков и дикая природа.
3. Бангладеш
У этой изумительно красивой страны очень интересная культура и не менее интересная история. Туризм, надо признать, в Бангладеш не на высоте, но ежели вы туда доберетесь, то сможете посмотреть на дворцы Махараджи, самый длинный по своей протяженности пляж в мире и мангровые леса.
4. София
Это относительно недорогой город, если сравнивать с прочими столицами Европы, и здесь очень красивая архитектура. Знатоки говорят, что болгарская столица не останется в тени надолго – очень скоро туристы её рассмотрят, и их здесь будет очень много.
5. Амбергрис-Кей
Кто только не обитал на этом белизском острове! Индейцы майя, пираты и даже охотники на китов. А сейчас Амбергрис-Кей – это магнит для дайверов отовсюду. Что их привлекает? Конечно же, Белизский Барьерный риф.
6. Бирма (Мьянма)
В 2010 эту азиатскую страну посетило 300 тысяч туристов, а через три года посетителей было уже несколько миллионов. Сфера туризма развивается здесь семимильными шагами, но вы, конечно же, можете отыскать и тихие уголки: например, прокатиться по живописному озеру Инле или посмотреть на заход солнца над пагодой Шведагон.
7. Остров Роатан
Туристы начали добираться к берегу Роатана лишь с 2005 года. Увы, но Гондурас нельзя назвать безопасной страной. А популярным этот остров стал благодаря дайверам: их однозначно привлекает Мезоамериканский Барьерный риф, где можно вдоволь понырять.
8. Апулия (Италия)
Это не только лазурное море, но и масса исторических мест. В этом южном регионе расположены церковь Санта-Кроче, средневековый замок Мола-ди-Бари, музей археологии Риньяно-Гарганико и масса других исторических достопримечательностей.
9. Зимбабве и Замбия
Именно здесь расположен всемирно известный водопад Виктория. А рядом с ним крупный парк Хванге, менее известная местная достопримечательность. Парк действительно огромен: в нём много озёр, а также представителей местной флоры и фауны. В Хванге, кстати, обитает большая популяция слонов (несколько десятков тысяч).
10. Пусан
Не спешите за толпой в Сеул, ведь вы можете посетить город Пусан. Прежде всего, здесь очень много шикарных пляжей: за это Пусан и прозвали летней столицей Южной Кореи. Обязательно посетите местные музеи, шикарный рыбный рынок и орнитологический заповедник.
11. Манила
В филиппинской столице недорогая, но очень вкусная еда. А ещё здесь много красивейших мест, которые стоит осмотреть: церкви и базилики, буддийские храмы и мечети, музеи и парки.
12. Остров Фукуок
Это поистине райское место с восхитительными пляжами, прозрачной водой и джунглями сочного зелёного цвета. Отдых на этом вьетнамском острове даст вам непередаваемое чувство абсолютного единения с природой.
13. Йорк
Это один из древнейших и почти мистических городов Британии, хотя внешне он выглядит как обычный традиционный и патриархальный английский город. Основная гордость Йорка – это его собор возрастом в полтысячи лет.
14. Каеп
С самого начала 20 века этот город был любимейшим местом французской элиты, приезжавшей сюда отдохнуть. Повсюду были шикарные рестораны и виллы. Однако после длительной гражданской войны в Камбодже от всего это блеска и роскоши остались только руины. Тем не менее, Каеп и нынче можно назвать отличным местом для спокойного отдыха.
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