Живописные туристические места, которые однозначно стоит посетить

Мы предлагаем вам познакомиться с местами, которые сейчас не столь популярны и востребованы среди туристов. Однако они не менее захватывающие и живописные, чем самые известные туристические направления в мире. Кстати, в них есть определенный плюс: отсутствие любопытных толп народа с селфи-палками, смартфонами и камерами.

1. Хосе-Игнасио





В этом уругвайском городе живут всего-то три сотни человек, однако в зимний период (то есть, лето в Южной Америке) в Хосе-Игнасио людей становится заметно побольше. Здесь есть и гостиницы, и кафе, и это, наверное, идеальный выбор для тех туристов, кто хочет приватности, уединенности и просто отдыха на пляже.

2. Ко-Ронг





Желаете удрать подальше от нашей благословенной цивилизации? Тогда отправляйтесь на камбоджийский остров Ко-Ронг. Вы не увидите здесь небоскребов и авто, и не услышите привычного шума и гама мегаполисов. Вас будет окружать тишина, деревушки местных рыбаков и дикая природа.

3. Бангладеш





У этой изумительно красивой страны очень интересная культура и не менее интересная история. Туризм, надо признать, в Бангладеш не на высоте, но ежели вы туда доберетесь, то сможете посмотреть на дворцы Махараджи, самый длинный по своей протяженности пляж в мире и мангровые леса.

4. София





Это относительно недорогой город, если сравнивать с прочими столицами Европы, и здесь очень красивая архитектура. Знатоки говорят, что болгарская столица не останется в тени надолго – очень скоро туристы её рассмотрят, и их здесь будет очень много.

5. Амбергрис-Кей





Кто только не обитал на этом белизском острове! Индейцы майя, пираты и даже охотники на китов. А сейчас Амбергрис-Кей – это магнит для дайверов отовсюду. Что их привлекает? Конечно же, Белизский Барьерный риф.

6. Бирма (Мьянма)





В 2010 эту азиатскую страну посетило 300 тысяч туристов, а через три года посетителей было уже несколько миллионов. Сфера туризма развивается здесь семимильными шагами, но вы, конечно же, можете отыскать и тихие уголки: например, прокатиться по живописному озеру Инле или посмотреть на заход солнца над пагодой Шведагон.

7. Остров Роатан





Туристы начали добираться к берегу Роатана лишь с 2005 года. Увы, но Гондурас нельзя назвать безопасной страной. А популярным этот остров стал благодаря дайверам: их однозначно привлекает Мезоамериканский Барьерный риф, где можно вдоволь понырять.

8. Апулия (Италия)





Это не только лазурное море, но и масса исторических мест. В этом южном регионе расположены церковь Санта-Кроче, средневековый замок Мола-ди-Бари, музей археологии Риньяно-Гарганико и масса других исторических достопримечательностей.

9. Зимбабве и Замбия





Именно здесь расположен всемирно известный водопад Виктория. А рядом с ним крупный парк Хванге, менее известная местная достопримечательность. Парк действительно огромен: в нём много озёр, а также представителей местной флоры и фауны. В Хванге, кстати, обитает большая популяция слонов (несколько десятков тысяч).

10. Пусан





Не спешите за толпой в Сеул, ведь вы можете посетить город Пусан. Прежде всего, здесь очень много шикарных пляжей: за это Пусан и прозвали летней столицей Южной Кореи. Обязательно посетите местные музеи, шикарный рыбный рынок и орнитологический заповедник.

11. Манила





В филиппинской столице недорогая, но очень вкусная еда. А ещё здесь много красивейших мест, которые стоит осмотреть: церкви и базилики, буддийские храмы и мечети, музеи и парки.

12. Остров Фукуок





Это поистине райское место с восхитительными пляжами, прозрачной водой и джунглями сочного зелёного цвета. Отдых на этом вьетнамском острове даст вам непередаваемое чувство абсолютного единения с природой.

13. Йорк





Это один из древнейших и почти мистических городов Британии, хотя внешне он выглядит как обычный традиционный и патриархальный английский город. Основная гордость Йорка – это его собор возрастом в полтысячи лет.

14. Каеп









С самого начала 20 века этот город был любимейшим местом французской элиты, приезжавшей сюда отдохнуть. Повсюду были шикарные рестораны и виллы. Однако после длительной гражданской войны в Камбодже от всего это блеска и роскоши остались только руины. Тем не менее, Каеп и нынче можно назвать отличным местом для спокойного отдыха.

Текст: Flytothesky.ru

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