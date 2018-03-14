12 ошеломляющих открытий ученых, сделанных в 2017 году

В наше захватывающие время каждый день происходят удивительные научные прорывы, обещающие улучшить здоровье, расшифровать древние послания и изменить наше представление о мире. Давайте посмотрим на список самых крутых открытий 2017 года.





1. Три планеты, похожие на Землю

Астрономы обнаружили целых семь планет за пределами нашей солнечной системы, которые окружают крошечную звезду под названием TRAPPIST-1, находящуюся примерно в 40 световых годах от нас. Три из них находятся в так называемой «обитаемой зоне», где может существовать вода и, возможно, внеземная жизнь.

2. Раки-щелкуны такие громкие, что их назвали в честь рок-группы

На тихоокеанском побережье Панамы ученые обнаружили новый вид рака-щелкуна, который очень громко щёлкает своей большой розовой клешней и этим шумовым эффектом может оглушить и даже убить маленькую рыбу. Шум клешни достигает 210 децибел. Для сравнения, громкий концерт – это 110-140 децибел. Ученые назвали это животное Synalpheus pinkfloydi в честь группы Pink Floyd.

3. Терапия, останавливающая процесс старения

С возрастом в наших тканях накапливаются поврежденные клетки, способствующие развитию заболеваний. Ученые из Нидерландов разработали молекулу, которая очищает эти клетки. Изобретение было опробовано на пожилых мышах: их мех отрос заново, функция почек улучшилась, и они стали бегать резвее. Говорят, это важнейшее достижение в области борьбы со старением.

4. Спрей для кожи от ожогов

Если ожог очень серьезный, то домашних средств недостаточно. Поэтому ученые создали устройство, которое распыляет стволовые клетки на раны, чтобы они покрывались новым здоровым слоем кожи всего за четыре дня. Недавно компания RenovaCare получила патент на SkinGun и использовала его для успешного лечения десятков ожоговых пациентов.

5. Яд паука, способный устранить последствия инсульта

Укус австралийского воронкового паука может убить вас за 15 минут, если вам немедленно не введут антидот. Однако пептид, обнаруженный в его яде может защитить мозговые клетки от разрушения даже через восемь часов после инсульта.

6. Динозавр из «Охотников за приведениями»

Канадские ученые идентифицировали новый вид динозавров и назвали его Зуулом в честь монстра из фильма «Охотники за приведениями». Как и у его киношного тезки, у динозавра были рога над глазами, шипы на морде и колючий хвост, похожий на кувалду.

7. Слизь лягушки лечит грипп

Ученые обнаружили, что слизь, покрывающая кожу лягушки из южной Индии, содержит антибактериальные пептиды, которые уничтожают бактерии и вирусы, в том числе основные штаммы человеческого гриппа, при этом защищая здоровые клетки.

8. Кровь дракона, убивающая инфекции

Ученые нашли новое противомикробное соединение в крови комодского варана (Komodo dragon), крупнейшей в мире ящерицы. В лабораторных условиях это вещество моментально вылечило инфицированные раны на мышах, и это, возможно, дает врачам новый инструмент для борьбы с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

9. «Новый Стоунхендж» в Бразилии

С помощью дронов ученые обнаружили более 450 строений, похожих на Стоунхендж, в отдаленной северо-западной части Бразилии, и это указывает на то, что люди в этом регионе поселились гораздо раньше, чем предполагалось. Пока неясно, как доисторические народы использовали эти каменные строения, но они были возведены, по меньшей мере, за 1000 лет до прибытия европейцев.

10. Искусственная матка для вынашивания недоношенных детей

Ученые успешно создали искусственную матку, которая смогла сохранить недоношенных ягнят, и они нормально в ней развились. Ягнята пробыли около 4 недель внутри устройства, которое выглядит как большой пластиковый пакет, заполненный синтетической амниотической жидкостью. И это может быть прорывом для сохранения жизни недоношенных человеческих младенцев.

11. Восьмой континент, скрытый под океаном

Ученые представили доказательства существования континента в юго-западной части Тихого океана под Новой Зеландией, назвав его просто Зеландия. Несмотря на то, что он находится под водой на 94 %, геологи утверждают, что его вполне можно признать восьмым континентом Земли. Интересно, появится ли Зеландия в будущих учебниках по географии?

12. Первый гибрид человека и свиньи, созданный в лаборатории

Звучит как сюжет научно-фантастического фильма, однако исследователи впервые создали эмбрионы, содержащие клетки как человека, так и свиньи. Цель этого эксперимента в том, что такой процесс может однажды помочь ученым выращивать человеческие органы внутри животных для их последующей трансплантации.

Текст: Flytothesky.ru

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