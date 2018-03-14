5 типов женщин, с которыми лучше не заводить дружбу

Женская дружба — сложный предмет. Тайну женской дружбы не может постичь ни один психолог или мудрец. Это настолько тонкая материя, в ней столько подводных камней. Кажется, женская дружба — миф, скрытая форма приспособления. В самом деле, очень сложно одной женщине принимать другую. В женской дружбе каждая женщина играет роль первой скрипки. Хотя бы для себя.





Но некоторые женщины дружат годами, десятилетиями. Они поддерживают друг друга, подбадривают, приходят на помощь. И в самом деле, какая разница, что думают ученые по поводу женской дружбы. У тебя просто есть тот человек, которому ты можешь доверить все свои тайны, рассказать о парне, который нравится. И, конечно, вместе отправиться на шопинг.

Но есть такие подруги, которых впору назвать заклятыми. От них нужно держаться как можно дальше. Такие женщины просто не созданы для дружбы. В самый ответственный момент они непременно всадят нож в спину. Итак, вот типы подруг, от которых стоит держаться подальше.

1. Сплетница.

Она все о всех знает. И готова использовать свои знания в корыстных целях. Подруга-сплетница выпытывает у вас как можно больше информации. Но редко делится секретами своей жизни. У нее одна задумка — собрать как можно больше компромата. Сплетница разнесет ваши секреты по всему городу. От такой женщины нужно держаться подальше, иначе она непременно поделится с окружающими подробностями вашей личной жизни.

2. Тусовщица.

Прямую угрозу тусовщица не несет. Но косвенно она негативно влияет на вашу жизнь. Смысл существования тусовщицы — вечеринки, новые знакомства, приятное времяпровождение. Она завсегдатай всех ночных клубов, знает в лицо каждого бармена в городе. С тусовщицей не скучно, но и пользы такая дружба не несет. С тусовщицей можно попасть в какую-то передрягу или даже подсесть на алкоголь. Тусовщица не выручит вас в трудной ситуации. Она лучше отправится в клуб за очередным коктейлем.

3. Завистница.

Она все время смотрит на вас с едва скрываемой завистью. У такой девушки глаза пылают злобой, когда вы рассказываете о новой покупке, подарке любимого или прибавке к зарплате. Завистница никогда за вас не порадуется. Она искренне желает, чтобы вы пошли на дно. Но вот что странно: завистливые женщины не покидают объект своей зависти. Они годами дружат с более успешной подругой, подпитываются злобой.

4. Нытик.

Вечно всем недовольная, плачущая по любому поводу девушка. Все мужики для неё не годятся, все начальники уроды, погода вечно плохая, а новое платье полнит. Рядом с такой подругой-размазней и самой можно стать нытиком. Плохое настроение заразно. Со временем вы тоже станете пессимистом, которого ничего не устраивает в жизни. Вам придется постоянно утешать не только свою слабохарактерную подружку, но и себя.

5. Королева бала.

Девушка все время стремится быть в центре внимания. С такой подругой тяжело находиться морально. Она любит подавлять своим высокомерием, расхваливает себя. Может даже ненароком унизить. Ее цель — быть всегда в центре, блистать и не обращать внимания на других.

Если у вас есть такие подруги, стоит держать ухо востро. Дело в том, что настоящий друг должен поддерживать, дарить душевный уют, стимулировать. А такие заклятые подруги только тянут ваши душевные силы. Они похожи на энергетических вампиров, которые питаются вашей энергией.

Дружить ли с такими женщинами — ваш выбор. Но помните, что хорошая подруга не доставляет вам чувство дискомфорта. Она готова прийти на помощь, с ней легко общаться. Именно такую подругу нужно искать.

Текст: Flytothesky.ru

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