10 советов, как развить внимательность и концентрацию

Внимательность – залог успеха в современном мире. Невнимательному человеку трудно добиться успехов в учебе, еще труднее – на работе. Тот, кто не может взять себя в руки, сконцентрироваться и начать что-то делать, мало кому интересен. Так что же остается, если мать природа не наградила вас таким качеством? Именно об этом и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Смотрите внимательно:)

Пройдите также:

Тест: Умеете ли вы концентрироваться?