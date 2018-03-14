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10 советов, как развить внимательность и концентрацию

15.03.2018 13:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Внимательность – залог успеха в современном мире. Невнимательному человеку трудно добиться успехов в учебе, еще труднее – на работе. Тот, кто не может взять себя в руки, сконцентрироваться и начать что-то делать, мало кому интересен. Так что же остается, если мать природа не наградила вас таким качеством? Именно об этом и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Смотрите внимательно:)10 советов, как развить внимательность и концентрацию

 

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Внимательность – залог успеха в современном мире. Невнимательному человеку трудно добиться успехов в учебе, еще труднее – на работе. Тот, кто не может взять себя в...

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