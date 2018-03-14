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Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни

15.03.2018 16:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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До недавнего времени Кампунг Пеланги, крошечная индонезийская деревушка, выглядела просто ужасно. Поэтому, когда правительство Индонезии выделило 22 тыс. долларов, чтобы превратить трущобы в яркую деревню, местные жители воспрянули духом. Этот проект был придуман директором школы Сламетом Видодо, который хотел, чтобы его деревня стала чем-то удивительным.

52-летний директор школы Сламет Видодо хотел лучшей жизни для своей деревни.

Как вы видите на фото слева, деревня отчаянно нуждалась в «ремонте», и инициатива школьного директора была услышана. Посмотрите на фото справа, и вы увидите, как нищая деревушка превратилась в красочное чудо.

Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
anomharya / arieprakhman

Люди из Кампунг Пеланги очень довольны новым имиджем их деревни.

Сламет Видодо хотел, чтобы все 390 домов были покрашены в яркие цвета. До этого три индонезийских деревни уже были обновлены, и теперь пришло время «оживить» Кампунг Пеланги.

Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
dentahanda / Instagram

Правительство согласилось выделить деньги, и работа закипела.

Мэр Хендрар Прихади лично наблюдал за работами. В конце концов, такой ремонт мотивировал и самих жителей ухаживать за своими домами и участками.

Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
arieprakhman / Instagram

Местные жители теперь принимают более активное участие в поддержании чистоты и порядка.

Им совершенно не хочется, чтобы деревня вернулась в прежнее состояние. Они также занялись регулярной очисткой близлежащей реки.

Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
kingkin.kin / Instagram

Деревня теперь выглядит нарядной, яркой и словно сошедшей со страниц детских сказок.

Глядя на Кампунг Пеланги, возникают ассоциации с «Волшебником Изумрудного города». А ещё в деревню активно потянулись туристы.

Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
Trip Advisor

Где еще туристы могут сделать столько красочных фотографий?

Деревня попала в Instagram, а хэштег #kampungpelangi стал популярным в социальных сетях. Рост туризма также помог местной экономике, поскольку заметно увеличились продажи сувениров, а в местных кафе появилось гораздо больше посетителей.

Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
Trip Advisor

Деревня, которая ужасно выглядела, похоже, получила шанс на светлое будущее.

Деревня во всех оттенках радуги радует как местных жителей, так и туристов. Похоже, что Кампунг Пеланги получил шанс на возрождение и новую жизнь. Удивительно, насколько позитивно может повлиять на людей такая цветотерапия.

Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
anakhitssemarang / Instagram

Хотя проект не решает все проблемы деревни, но это однозначно шаг в правильном направлении.

Конечно, далеко не все проблемы решены простой покраской. Однако яркие и жизнерадостные цвета не только привлекают доход от туризма, но и облегчают депрессию, которая нередко сопутствует жизни в нищете.

Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
jalidin / Instagram

А ведь совсем недавно жители прозябали в покосившихся и грязных домах.

Если вы считаете, что покраски недостаточно для изменений, вы ошибаетесь. Во всяком случае, проект по благоустройству помогает стимулировать местных жителей лучше заботиться о своей деревне. Кроме того, лично вы можете придумать лучший способ превратить что-то унылое в более яркое и радостное?

Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
dicoersa / Instagram

Текст: Flytothesky.ruИндонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни

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До недавнего времени Кампунг Пеланги, крошечная индонезийская деревушка, выглядела просто ужасно. Поэтому, когда правительство Индонезии выделило 22 тыс. долларов,...

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