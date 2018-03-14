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Индонезийское правительство выделило 22 тыс. долларов на новый «имидж» деревни
15.03.2018 16:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
До недавнего времени Кампунг Пеланги, крошечная индонезийская деревушка,
52-летний директор школы Сламет Видодо хотел лучшей жизни для своей деревни.
Как вы видите на фото слева, деревня отчаянно нуждалась в «ремонте», и инициатива школьного директора была услышана. Посмотрите на фото справа, и вы увидите, как нищая деревушка превратилась в красочное чудо.
Люди из Кампунг Пеланги очень довольны новым имиджем их деревни.
Сламет Видодо хотел, чтобы все 390 домов были покрашены в яркие цвета. До этого три индонезийских деревни уже были обновлены, и теперь пришло время «оживить» Кампунг Пеланги.
Правительство согласилось выделить деньги, и работа закипела.
Мэр Хендрар Прихади лично наблюдал за работами. В конце концов, такой ремонт мотивировал и самих жителей ухаживать за своими домами и участками.
Местные жители теперь принимают более активное участие в поддержании чистоты и порядка.
Им совершенно не хочется, чтобы деревня вернулась в прежнее состояние. Они также занялись регулярной очисткой близлежащей реки.
Деревня теперь выглядит нарядной, яркой и словно сошедшей со страниц детских сказок.
Глядя на Кампунг Пеланги, возникают ассоциации с «Волшебником Изумрудного города». А ещё в деревню активно потянулись туристы.
Где еще туристы могут сделать столько красочных фотографий?
Деревня попала в Instagram, а хэштег #kampungpelangi стал популярным в социальных сетях. Рост туризма также помог местной экономике, поскольку заметно увеличились продажи сувениров, а в местных кафе появилось гораздо больше посетителей.
Деревня, которая ужасно выглядела, похоже, получила шанс на светлое будущее.
Деревня во всех оттенках радуги радует как местных жителей, так и туристов. Похоже, что Кампунг Пеланги получил шанс на возрождение и новую жизнь. Удивительно, насколько позитивно может повлиять на людей такая цветотерапия.
Хотя проект не решает все проблемы деревни, но это однозначно шаг в правильном направлении.
Конечно, далеко не все проблемы решены простой покраской. Однако яркие и жизнерадостные цвета не только привлекают доход от туризма, но и облегчают депрессию, которая нередко сопутствует жизни в нищете.
А ведь совсем недавно жители прозябали в покосившихся и грязных домах.
Если вы считаете, что покраски недостаточно для изменений, вы ошибаетесь. Во всяком случае, проект по благоустройству помогает стимулировать местных жителей лучше заботиться о своей деревне. Кроме того, лично вы можете придумать лучший способ превратить что-то унылое в более яркое и радостное?
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До недавнего времени Кампунг Пеланги, крошечная индонезийская деревушка, выглядела просто ужасно. Поэтому, когда правительство Индонезии выделило 22 тыс. долларов,...
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