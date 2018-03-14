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Поменяйте свою посредственную жизнь на жизнь незаурядную

15.03.2018 17:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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На протяжении многих лет мы занимаемся тем, что слишком долго за всё держимся. Это могут быть дружеские и личные отношения, ожидания, воспоминания и, конечно, материальное имущество. Наверное, именно поэтому мы и выработали у себя привычку складировать и собирать вещи, потому что у нас существует банальная проблема с отпусканием. А еще, вероятно, мы слишком боимся незаполненного пространства в своей жизни. Однако по мере взросления (и даже старения) мы начинаем по-иному на всё это смотреть. Мы уже видим плюсы в каждом освободившемся пространстве, которое сами же создаём, отказываясь от всего лишнего, ненужного и непримечательного.

Поменяйте свою посредственную жизнь на жизнь незаурядную

● Если вы проводите свою жизнь, держась за посредственные и «серые» вещи, тогда как вы сможете стать незаурядной личностью?

Если еда имеет свойство портиться, и мы её выкидываем (порой даже с сожалением), то за многие другие вещи мы держимся крепко. Возьмите свою одежду, например. Сколько предметов в вашем гардеробе вы действительно носите, а сколько вы просто храните по ряду причин? Мы неосознанно или осознанно не хотим и побаиваемся избавиться от всего, что мы, на самом деле, должны отпустить.

Вам не нужно удерживать всё и всех в своем «владении», поскольку вы заслуживаете самого лучшего из всего, что приносит жизнь: лучшие отношения, лучшие воспоминания и лучшие впечатления. Но сначала вы должны создать для этого пространство в своей жизни.

Слишком много времени мы проводим в попытках заполнить наши дома вещами, а жизнь отношениями, которые, как мы надеемся, принесут нам удовлетворение. Однако истинная формула счастья проста: чем меньше, тем лучше. Чем меньше мы имеем, тем больше это ценим. И чем меньше времени тратим на людей, не заслуживающих нашего внимания, тем больше энергии у нас остаётся для более значимых отношений.

● Вместо того чтобы собирать и накапливать, научитесь ценить и радоваться тому, что у вас уже есть.

Зима уже прошла, так что теперь с приходом весны можно подвести для себя итоги и осмотреть свои «владения». Проведите весеннюю генеральную уборку в своём доме, своём гардеробе и, самое главное, среди окружающих вас людей. Спросите себя: «Неужели они действительно меня радуют?». Оставьте только то, что вам нужно, или что приносит пользу и идёт вам и вашей жизни во благо. Не держитесь за вещи, которые причиняют хоть минимальный, но дискомфорт: одежда, мебель, отношения. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить на всё это своё время. Выбросите всё ненужное немедленно, даже не стараясь найти ему какую-то замену.

Избавьтесь от хлама, упорядочьте свою жизнь, и вы скоро увидите, что все становится намного яснее, понятнее и легче. Оставив только лучшее из того, что у вас есть, вы установите себе стандарт на будущее и научитесь правильно фильтровать всё, что будет приходить в вашу жизнь. И вместо того чтобы окружать себя посредственными вещами, вы станете выбирать исключительно самое незаурядное, выдающееся и необыкновенное.Поменяйте свою посредственную жизнь на жизнь незаурядную

Текст: Flytothesky.ru

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