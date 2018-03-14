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Насколько быстро вы сможете найти ошибку на этом изображении?

15.03.2018 16:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сегодня вам не придется складывать или вычитать, ведь потребуется лишь ваша внимательность. Посмотрите на картинку. Все кажется предельно простым, не так ли? Далеко не все могут с ходу сказать, в чем именно ошибка. Некоторые берутся утверждать, что ее там вообще нет. Но мы уверяем вас, что это не так. Соберитесь, посмотрите еще раз. Сможете найти ошибку менее чем за полминуты?

 

Решите также:
Сможете подобрать недостающие детали?

 
 
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Сегодня вам не придется складывать или вычитать, ведь потребуется лишь ваша внимательность. Посмотрите на картинку. Все кажется предельно простым, не так ли?...

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