Какой сегодня праздник: 16 марта 2018 года

Народный праздник Евтропиев день отмечается 16 марта 2018 года (дата по старому стилю – 3 марта). Верующие православной церкви этого числа чтут память мученика Евтропия Амасийского.

История

Святой Евтропий жил в III-IV веках. Вместе со своим братом он был арестован в городе Амасии в Малой Азии, у берега Черного моря. По приказу императора Максимиана местный правитель Асклипиодот мучал и казнил христиан. Он подверг Евтропия изощренным пыткам в надежде, что тот отречется от своей веры.

Дважды его с братом предавали жестоким истязаниям. Оба раза по молитве Евтропия являлся Господь и останавливал мучителей. На третий раз Асклипиодот приказал привязать их к кольям и обливать горящей смолой. Но жижа, которая стекала с измученных тел, ошпаривала палачей. В ярости глава города приговорил братьев к смерти.

В последнюю ночь перед казнью Господь вновь явился Евтропию и укреплял их с братом до рассвета. На восходе 3 марта 308 года их распяли.

Традиции и обряды

В Евтропиев день совершают обряд призыва к помощи солнца. Выходят на свои земельные участки и пересекают их крест-накрест. Считается, что такие действия воспринимаются небесным светилом как просьба помочь растопить снег. Также этот обряд защищает посевы от болезней, вредителей и сглаза. Но помогает солнце только тому, кто уважительно к нему относится весь год. К остальным оно может быть немилосердным.

В этот день остерегаются ходить в лес. Там можно повстречать только что проснувшегося медведя. Очнувшийся от зимней спячки и покинувший свою берлогу «хозяин» леса – очень опасный зверь.

Приметы

Солнце в туман прячется – к дождю.

Ветер за солнцем – к хорошей погоде.

На закате солнце в облако уходит – на следующий день будет плохая погода.

Синицы щебечут весело – будет тепло, а если грустно – холодно.

Скворцы прилетели, значит, урожай зерна будет хорошим.

После заката нельзя ни давать, ни брать в долг хлеб или деньги – долг не вернется.

Если солнце село, то мусор выбрасывать из дома не нужно. Иначе можно достаток и благополучие из избы вынести.

Именинники

Марфа, Михаил, Севастьян

Знаменитости, появившиеся на свет в этот день

- Владимир Комаров, 1927, советский летчик - космонавт, дважды Герой Советского Союза, инженер - полковник;

- Сергей Юрский, 1935, Народный артист РСФСР;

- Александр Беляев, 1884, русский и советский писатель, фантаст, основоположник советской научно-фантастической литературы;

- Аркадий Чернышев, 1914, советский спортсмен, хоккеист, тренер;

- Георг ОМ, 1789, выдающийся немецкий ученый, физик;

- Изабель Юппер, 1953, французская актриса;

- Модест Мусоргский, 1839, русский композитор;

- Нина Шацкая, 1940, советская и российская актриса театра и кино.

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