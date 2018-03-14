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Не каждый рискнет проехать по этим необычным и опасным дорогам

15.03.2018 18:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вероятно, вы уже представили дорогу, полную выбоин, ям и ухабов. Естественно, двигаться по ней крайне небезопасно, но она не сравниться с самыми страшными дорогами мира. Такие трассы не только выглядят необычно, но и пролегают в самых неожиданных местах, что, порой, ехать по ним становится очень проблематично. И речь даже не о горных путях или крутых шоссе для гонок. Взгляните сами на самые захватывающие дороги в мире. Хотели бы прокатиться?Не каждый рискнет проехать по этим необычным и опасным дорогам

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