7 вещей, которые мужчины терпеть не могут

Каждой женщине полезно узнать, что ненавидят мужчины. Так можно построить с любым представителем сильного пола крепкие и счастливые отношения. Просто нужно запомнить, на какие болевые точки никогда не стоит давить. Итак, мужчины ненавидят несколько вещей.





1. Когда им указывают, что делать.

По своей натуре мужчина — одинокий волк. Он сам управляет своей жизнью и не нуждается в советах. Конечно, советы ему давать нужно. И указывать тоже. Но только не в форме замечаний и приказов. Умная женщина умеет намекать так, что мужчина сразу все поймет и сделает.

2. Завышенные требования.

Девушка ждет самого настоящего принца. Но мужчины предупреждают, что слишком высокая планка грозит одиночеством и десятком котов. Особенно тогда, когда сама девушка на принцессу не тянет. Мужчин раздражает, когда дамы строят из себя бог весть что.

3. Вторжение в личное пространство.

А оно включает в себя телефон, записную книжку, портмоне. Мужчины терпеть не могут, когда девушка тянется своими наманикюренными пальчиками в их пространство. Это очень неприятное для мужчины ощущение. Ему нужно давать свободу и не заполнять собой всю вселенную.

4. Желание выкачать как можно больше денег.

Это когда девушка приходит на свидание с явной целью обзавестись богатым кавалером. Мужчины моментально чувствуют, когда ими хотят воспользоваться. И в тот же момент теряют к такой девушке интерес. Она как бы их унижает. Намекает, что кроме денег мужчина больше ничем не интересен.

5. Когда его пытаются переделать.

Он-то уверен в своей неотразимости и уникальности. Но вы-то хотите его подстроить под себя. В итоге мужчина чувствует ваше давление и спешит ретироваться. Не любит сильный пол, когда его пытаются переделать. Это как купание кота — усилий больше, чем результата.

6. Предательство.

Нет ничего сексуальнее верной девушки, у которой нет камня за душой. Мужчины очень ценят верность. Они готовы простить многое, но не измену. Измена, опять же, говорит о том, что мужчина недостаточно хорош. Нормальный мужчина с изменщицей порвет отношения.

7. Когда его унижают на глазах у всех.

Это вообще конец света. Мужчины очень тщеславные, им важно, как они выглядят в глазах общественности. Поэтому их никогда не нужно унижать публично. Во-первых, мужчина может и ответить. Во-вторых, он теряет всякое доверие к своей избраннице. Так что все спорные вопросы нужно выяснять в другом месте.

Эти 7 вещей мужчины просто на дух не переносят. Если же женщина допускает подобные ошибки, мужчина просто не захочет иметь с ней дело. С сильным полом нужно обращаться деликатно, нежно, осторожно. Мужчины — существа, любящие комфорт. И женщина должна его полностью обеспечивать.

Текст: Flytothesky.ru .

Читайте также:

Что женщина не должна говорить своему мужчине?