6 знаков зодиака, которым присущи глубокие чувства и эмоции

Люди, принимающие всё близко к сердцу, похоже, находятся под угрозой исчезновения в нашем жестоком мире, а потому иногда они предпочитают намеренно не проявлять свою истинную природу. Астрологи указывают, что есть как минимум шесть знаков зодиака, которые присущи глубокие эмоции, и они весьма чувствительны. Как вы думаете, вы к ним относитесь?





1. Телец

Телец – это человек-реалист, однако его эмоции и ощущения весьма интенсивны. Он открыто говорит на трудные, деликатные или неловкие темы и предпочитает озвучивать всё, что чувствует. У Тельца нет внутреннего «фильтра», и он не позволяете другим себя контролировать, поскольку хочет быть в состоянии выражать свои чувства без ограничений. Возможно, он даже прикладывает слишком много усилий в свои попытки сделать этот мир лучше.

2. Рак

Этот знак является одним из самых спокойных, но очень щедрых в любви. Отношения для Рака – это нечто большее, чем просто физический контакт. Это образ жизни, когда о своём партнере можно заботиться, оберегать и баловать. И взамен Рак просит только такую же любовь. А если он её не получает, то сначала грустит, потом впадает в ярость, а затем начинает ощущать боль. Поскольку Раку нужно немедленно выразить свои чувства, то он будет доставать ими всех вокруг себя.

3. Дева

Дева не только тратит слишком много времени на размышления обо всем, но также позволяет этому мыслительному процессу очень мощно влиять на неё. Дева всегда планирует, что она собирается сказать, и какова будет её реакция, а также старается устанавливать с людьми крепкую связь. Она постоянно концентрируется на глубоких аспектах общения, а потому полностью игнорирует все поверхностные аспекты. Больше всего её задевает и выводит из себя несправедливость и глупость.

4. Скорпион

Скорпионы – это концентрированная страсть и море эмоций, хоть и усиленно подавляемых. Причем все попытки спрятать свои чувства приводят к взрывоопасным моментам, где даже не исключена агрессия. У этого знака «двойное» лицо. С одной стороны, он чрезвычайно мстителен, а с другой стороны, он может быть самым милым и нежным для любимого человека, вплоть до неимоверной эмпатии. Кроме того, Скорпион умеет общаться, поддерживая зрительный контакт с собеседниками, чем очень к себе располагает.

5. Козерог

Хотя на первый взгляд он кажется уравновешенным, терпеливым и спокойным существом, правда в том, что все его эмоции скрыты глубоко внутри, но могут проявиться в любое время. Козерог ведёт себя и общается очень искренне, и не скрывает того, что чувствует. В отношениях он может быть романтичным, а также чрезвычайно чувствительным и эмоциональным, вплоть до сентиментальности.

6. Рыбы

Только Рыбы больше всего хотят помогать другим людям – неважно, являются ли они их знакомыми или нет. Этот знак прикладывает много усилий, чтобы давать советы, утешать, сломя голову мчаться на помощь, сочувствовать и внимательно выслушивать. Даже вымышленные истории (из книг, песен, фильмов) вызывают у Рыб слезы. Искусство помогает Рыбам чувствовать себя в относительной безопасности и позволяет им продемонстрировать глубину и силу своих эмоций.

Текст: Flytothesky.ru

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