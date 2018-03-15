10 причин, чтобы заняться медитацией

Медитация затрагивает практически каждую частичку нашего тела. Она расслабляет, успокаивает, дарит нам ощущение безопасности. Кроме того, она положительно влияет и на наш с вами организм, очищая его от накопившегося напряжения. Сложно перечислить всю пользу, которую приносит медитация, ведь она влияет буквально на каждый аспект нашей жизни. Тем не менее, мы подобрали для вас 10 основных причин попробовать ее на себе.

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