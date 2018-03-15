Из-за этих привычек вы до сих пор бедны

Вы все время клянете свою бедность и по-черному завидуете богачам? Чаще всего в таком плачевном материальном положении виноваты вы сами. Точнее, ваши привычки. Из-за них вы страдаете от безденежья и считаете копейки до зарплаты. Итак, вот 10 привычек, которые делают из вас нищего.





1. Привычка совершать необдуманные траты.

Бедные люди ноют, что у них постоянно не хватает денег. А потом отправляются в магазин за очередной безделушкой. Да, она стоит копейки, но именно из-за таких незначительных трат тает семейный бюджет. А потом едва хватает денег до аванса.

2. Привычка просить в долг.

Хорошо, когда есть такой финансовый спасательный круг. Подруга, которая всегда одолжит тысячу до зарплаты, обеспеченные родители. Но жить в долгах — пагубная привычка. Она приучает вас рассчитывать не на себя, а на других. Зачем хорошо зарабатывать, если можно всегда попросить денег в долг?

3. Привычка жаловаться на жизнь.

Очень удобная позиция: я не могу заработать много денег из-за своей неудачливости и тяжелой судьбы. Но на самом деле подобные жалобы — простая отговорка. Человек просто не хочет зарабатывать, вот и спихивает все на судьбу.

4. Привычка надеяться на выигрыш.

Вот вы купите лотерейный билет, выиграете сто тысяч, и все у вас будет хорошо. Такой сладкой мечтой себя тешат тысячи людей. Вот только они забывают сделать одну важную вещь — купить лотерейный билет. Хотя те бедняки, которые выиграли в лотерею, очень быстро просаживают деньги. Они просто не умеют с ними обращаться.

5. Привычка тратить время впустую.

Малоимущие люди даже не замечают, сколько драгоценного времени просиживают за телевизором и компьютером. Хотя могли бы повышать свою квалификацию или хотя бы учить английский для работы. А еще проще просто почитать умную книжку. Повышение интеллектуального уровня еще никому не вредило.

6. Привычка откладывать деньги непонятно для чего.

Копить деньги нужно. Но у вас должна быть четкая причина, для чего вы это делаете. Если вы складируете купюры просто так, то будете постоянно таскать денежку из заначки на всякие повседневные траты. А поставленная цель (к примеру, покупка квартиры), не позволяет без причины трогать заначку.

7. Привычка покупать все самое дешевое.

Какой смысл зарабатывать больше, если вам прекрасно хватает денег на покупки самого низкого качества? Но богачи зарабатывают хорошо потому, что не привыкли покупать дешевое и некачественное барахло. Они обеспечивают себе достойный уровень жизни.

8. Привычка окружать себя ненужными людьми.

Паразитами, короче. У человека со слабым характером проще выклянчить деньги. Друг пожаловался на свою тяжелую жизнь, и вы уже протягиваете ему купюру до зарплаты. И он ее, конечно, вам не вернет. Проанализируйте свое окружение. Пришла пора избавиться от паразитов.

9. Привычка бояться ответственности.

Безответственные люди никогда не станут богатыми. Они всего боятся, не решаются предпринимать смелые шаги, не способны решать проблемы. Они всегда находятся в тени богатых и успешных. А все из-за боязни, что они не справятся с поставленной задачей и опозорятся в глазах окружающих.

10. Привычка отвлекаться.

Вы даже не задумываетесь, на что тратите свой рабочий день. Конечно, определенное время занимает непосредственно работа. Но вы то и дело заглядываете в Интернет, болтаете с коллегами, просто без дела перекладываете бумажки. Богатые же люди горят своим делом. У них нет времени на пустую браваду.

Для того, чтобы победить бедность, нужно буквально взять себя в руки, посадить на короткий поводок. Только самодисциплина победит нищету. Дисциплинированный человек контролирует свое время. Он заставляет себя развиваться и не сидеть на одном месте. Дисциплина закаляет характер и дает стимул для новых свершений.

Текст: Flytothesky.ru

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