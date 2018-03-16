Обратите внимание на эти признаки дефицита кальция

Кальций необходим для здоровья костей в первую очередь, и если вы его недополучаете в своём питании, это может привести к большей проблеме, чем просто остеопороз. Если какой-либо из этих симптомов вам знаком, возможно, у вас нехватка кальция в организме.





1. Вас тянет к тофу

Если вы любитель мяса, то мысль о тофу, скорее всего, вас никогда не вдохновляла. Возможно, пришло время это переосмыслить. Этот азиатский продукт, содержащий белок, вмещает более 40 % суточной нормы кальция. Если вы не можете есть молочные продукты, скажем, в случае непереносимости лактозы, тофу – отличный способ пополнения организма кальцием.

2. Вы ломаете кости даже при незначительных травмах

Это может быть признаком того, что дефицит кальция сделал ваши кости хрупкими. Вы достигаете пика своей костной массы в возрасте 30 лет, после чего кости начинают медленно терять кальций. Следовательно, вам нужно его усиленно восполнять, чтобы ваш организм использовал этот запас минерала вместо того, чтобы брать его из костей.

3. Вас тянет к рыбе

В консервированной рыбе есть одна вещь, которой нет в самой свежей рыбе – это съедобные кости. В сардинах и лососе из банки есть кости, но они такие маленькие и мягкие, что вы можете получить всю свою дозу кальция, не подавившись. Консервированные устрицы, кстати, являются еще одним хорошим источником кальция.

4. У вас судороги

Одна мышечная судорога тревоги не вызывает, но, если она повторяется, отправляйтесь к врачу, потому что у вас, вероятно, может быть серьезный дефицит кальция. Небольшая его нехватка обычно не вызывает явных физических симптомов, однако хронический дефицит может привести к болезненности и слабости мышц, их сокращению и общему дискомфорту.

5. Вас тянет к «скучным» салатам

Темнолиственная зелень, такая как капуста, горчица, мангольд и репа, содержит кальций, плюс витамины А и С. Бок-чой, азиатская листовая капуста, также является отличным «вместилищем» кальция. Когда в продуктах много этого минерала, скорость их усвоения заметно выше.

6. Вы принимаете добавки на пустой желудок

Приём кальциевых добавок до завтрака приносит пользу, но после еды они будут действовать еще лучше. Их лучше всего принимать вместе с комплексами с витамином D, так как кальций должен правильно усваиваться. А еще лучше принимать их с небольшим количеством жира, например, с молоком или авокадо, так как жир помогает при абсорбции.

7. У вас высокое кровяное давление

Рекомендуемая суточная доза кальция может снизить риск высокого кровяного давления. Пересмотрите свой рацион питания и включите туда молочные продукты, миндаль или пекан, а также листовые овощи (все виды капусты).

8. Вы не получаете достаточного количества витамина D

Кальцию нужна поддержка в виде витамина D для правильного усвоения в организме, поэтому отсутствие одного вещества означает нехватку второго вещества. Такие продукты, как злаковые, молоко или соки, могут помочь вам увеличить потребление D и снизить риск развития дефицита кальция. Солнечный свет – еще один очень надёжный источник витамина D.

9. У вас непереносимость лактозы

Если вы не переносите молочные продукты, это также может привести к низкому уровню кальция. Нежирные молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыры (пармезан, грюйер, моцарелла, чеддер), являются одними из самых богатых источников этого минерала. Но если они не для вашего организма, тогда не забывайте и про другие чудо-продукты, богатые кальцием: это пивные дрожжи, сушеный инжир, фундук и соевое или рисовое молоко.

Текст: Flytothesky.ru

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