Как управлять своим негативом

Управление собственным негативом должно стать частью повседневной жизни, в противном случае мы рискуем полностью погрузиться в мир отрицательного мышления. У всех нас достаточно сил, чтобы выбирать, каким мыслям уделять свое внимание, и сосредотачиваться на позитиве, даже если жизнь частенько нас расстраивает. Посмотрите на эти пять несложных способов, которые вы можете использовать ежедневно.





1. Практикуйте позитивные аффирмации

В течение одной недели уделяйте пристальное внимание своим мыслям. Какие они: положительные или отрицательные? Если отрицательные, тогда вам нужно «перепрограммировать» себя, чтобы оставаться на позитивной волне большую часть времени. Не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется, но этот процесс требует упорства и настойчивости. Всякий раз, когда вы ловите себя на негативном мышлении, говорите себе: «Я люблю себя» или «Я привлекаю любовь, благополучие и процветание в свою жизнь». Практика и сила воли должны быть постоянно во включенном режиме, чтобы фиксировать все свои мысли. Станьте наблюдателем своего ума, а не просто позволяйте ему работать на автопилоте. Кстати, позитивные аффирмации могут повысить самооценку и помочь мозгу более конструктивно реагировать на внешние угрозы и раздражители.

2. Очищайте себя от ненужных мыслей

Мы все знаем, что, когда у нас слишком много свободного времени, наш мозг порой перегружает себя излишними мыслями и «перегибает палку», вгоняя нас в уныние или злость. Следовательно, нужно заполнять свое время тем, что приносит душевный комфорт. Если вы обнаружите, что ваши мысли неспокойны, может быть, вам просто нужно отвлечься. Выйдите на свежий воздух, отправьтесь на пробежку, встретьтесь с другом на кофе или приступите к какой-нибудь задаче, которую вы откладывали на потом. Ваш разум запросто может контролировать вас, если вы это ему позволите – поэтому иногда вам необходимо показывать, кто здесь босс!

3. Уделите время себе

Этот стремительно несущийся куда-то мир, в котором мы живем, заставляет нас забывать о том, что нужно порой делать паузу и уделять время себе любимому. Когда вы возвращаетесь домой с работы, вместо того, чтобы устало плюхаться на диван, выйдите погулять или примите горячую расслабляющую ванну. Помните, забота о себе – это не эгоизм, это выживание! Мы все периодически нуждаемся в расслаблении, поэтому не стесняйтесь получать от чего-то удовольствие и отключаться от этого сумасшедшего мира на некоторое время. Релаксация может творить чудеса для «блуждающего» ума, потому что, как только вы замедляетесь, то же самое происходит и с вашими мыслями.

4. Помните, что мысли мимолётны

Повторяйте это себе: «Мои мысли не определяют меня». Тем не менее, откуда они берутся? Какую цель преследуют? Мы, возможно, никогда не узнаем ответы на эти вопросы, но нам это и не нужно. Просто помните, что ваши мысли приходят и уходят, как времена года, и вам не стоит слишком сильно на них концентрироваться. Через несколько секунд ваш разум уже будет блуждать в совершенно другом направлении, так что успокойтесь. Негативная мысль становится вредной только тогда, когда вы уделяете ей слишком много внимания и позволяете ей влиять на вас.

5. Обращайте больше внимания на окружающий мир

Многие из нас живут в своих головах и полностью упускают красоту окружающего мира. В следующий раз, когда вы выйдете на улицу, отвлекитесь на какое-то время от своего телефона. Что вы видите? Оказывается, дует ветер, шевелятся листья на деревьях, по травинке ползёт божья коровка… Мы живем в прекрасном мире, но часто забываем, как чудесно просто быть живым! Мы позволяем нашим ежедневным заботам взять над собой верх. Выберитесь из своей головы и найдите время, чтобы осмотреться вокруг. Поздоровайтесь с соседями, вдохните свежий воздух и скажите спасибо за еще один день жизни на этой прекрасной планете.

Текст: Flytothesky.ru

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