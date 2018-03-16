Насколько вы терпеливы в отношениях по знаку зодиака

Некоторые зодиакальные знаки более терпеливы, чем другие, а еще есть парочка «счастливцев», которые вообще нетерпимы почти ко всему. Давайте посмотрим, как вы себя ведёте по отношению к своему партнеру, и можно ли вас назвать невозмутимым и снисходительным человеком?





1. Овен

В принципе, у вас нет терпения. Вообще! И самое интересное в том, что это отсутствие терпения вкупе с вашим сногсшибательным обаянием, работает на вас. Как у вас это выходит? Да, вы действительно нетерпимы во многих и многих вещах, и почему-то это заставляет вашего партнера привязываться к вам еще крепче.

2. Телец

Вы хотели бы думать, что у вас есть терпение, но, на самом деле, вы так сильно давите на своего партнера, что не оставляете ему никакого выбора, кроме как идти у вас на поводу. В некотором смысле, вы вдохновляющий человек, поскольку способны заставить людей делать то, что вы хотите. И это талант!

3. Близнецы

Вы делаете над собой огромнейшее усилие, если вам приходится чего-то ожидать. Все Близнецы по натуре своей весьма нетерпеливы. Вы буквально сдерживаете себя, если вам приходится уступать партнёру. К сожалению, вы весьма восприимчивы и ранимы, потому с вами лучше всего идти на компромисс, иначе ваша нервная система очень страдает.

4. Рак

Представители этого знака весьма терпеливы и сострадательны. В отношениях вы будете стоически выдерживать все недоразумения, и, сцепив зубы, вы способны пережить даже самые плохие времена. Если вам нужно найти решение проблемы, вы его найдёте, чего бы это вам не стоило.

5. Лев

Удивительно, но Лев довольно терпелив. Представьте себе большую кошку, вальяжно лежащую на солнце. Да, этот знак невозмутим, но всегда бдителен и следит за своим окружением. Вы действительно выдержанный и спокойный человек, но вам всё же порой присуща некоторая спонтанность в действиях.

6. Дева

Вы, на самом деле, человек понимающий и всегда даёте партнеру время, чтобы разобраться в себе. Просто все Девы верят в своих избранников, а потому не считают нужным устраивать разборки и выяснение отношений. Вы мудры и сдержанны, хотя можете периодически вредничать.

7. Весы

Вы терпеливы и добры, и это не показуха. Эти позитивные черты работают на вас во всех ваших отношениях, а особенно в отношениях личных. Весы щедры на комплименты и похвалу и никогда не упускают возможности проявить своё дружелюбие. Возможно, излишняя терпимость вам и вредит, но менять себя вы не собираетесь.

8. Скорпион

Если вы имеете дело со Скорпионом, то имейте в виду, терпеливым его назвать никак нельзя. А если вы сами Скорпион, то наверняка знаете за собой такую черту, как вспыльчивость и мстительность. Всё должно быть только по-вашему и не иначе. Терпение – это точно не ваша добродетель.

9. Стрелец

Если это необходимо, то вы можете включить у себя режим терпения, но в основном, чтобы себя оправдать, выгородить или же, чтобы добиться того, что вам нужно. В любом случае, вы хотите выглядеть героем, а ради этого можно вытерпеть все что угодно.

10. Козерог

Вы можете немного жалеть своего времени и терпения, но любой, кто находится с вами в отношениях, знает, что у вас золотое сердце. Вы можете быть абсолютным добряком со своим партнером, хотя нередко всё же выжидаете и проявляете большую осторожность.

11. Водолей

У любого Водолея есть цель, и для её достижения он будет терпеть и ждать, сколько нужно. Это касается как личных, так и дружеских отношений. Вы хотите, чтобы партнер был счастлив с вами, потому можете быть снисходительны и на многое даже закрывать глаза. Однако такое поведение далеко не всегда идёт на пользу вашему психическому здоровью.

12. Рыбы

Вы можете долго-предолго терпеть, пока вас не доведут до определенной точки кипения. Вы долго держите себя в руках, ожидая, что всё наладится, вы даже охотно идёте во многом навстречу ради хороших отношений, но в один прекрасный момент способны взорваться и нетерпеливо затопать ногами.

Текст: Flytothesky.ru

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