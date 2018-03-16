Места на нашей планете, которые будто сошли со страниц сказок

Думаете, что сказки являются плодом чьего-то воображения? Это не совсем верно. Иногда они имеют корни в реальности. Писателям нужно же где-то черпать вдохновение, чтобы создавать свои шедевры. Давайте взглянем на 20 таких волшебных мест, которые выглядят словно сошедшими со страниц сборника сказок.

1. Это место похоже на Пандору из «Аватара» (Национальный парк Чжанцзяцзе, Китай)

Публикация от tentree (@tentree) 24 Май 2017 в 9:55 PDT

2. Здесь явно не хватает ковра-самолёта (Петра, Иордания)

Публикация от max muench | @germanroamers (@muenchmax) 15 Окт 2017 в 12:25 PDT

3. Волшебная прогулка в волшебном парке (замок Маркессак, Франция)

Публикация от Anastasia Psevkina (@stassy_inspiration) 7 Сен 2017 в 1:33 PDT

4. Нет, это не иная планета (ледяная пещера Ватнайокуль, Исландия)

Публикация от Discovery Channel Aus & NZ (@discoveryaus) 18 Мар 2016 в 10:06 PDT

5. Почти заколдованный лес (Темная Аллея, Великобритания)





6. Национальный парк Тасман, Австралия

Публикация от Discover Tasmania (@tasmania) 17 Сен 2017 в 2:54 PDT

7. Мост Дьявола в Габленце, Германия

Публикация от TRAVEL! (@travels.mood) 29 Окт 2017 в 1:41 PDT

8. Каньон Фьядрарглюфур, Исландия

Публикация от Samuel Taipale (@eljackson) 11 Авг 2017 в 11:04 PDT

9. Именно так природа создает свои произведения искусства (провинция Ганьсу, Китай)

Публикация от Can You Actually | Travel (@canyouactually_travel) 8 Авг 2017 в 1:58 PDT

10. Розовое озеро Хиллиер, Австралия

Публикация от lafalci (@lafalci) 19 Окт 2017 в 6:01 PDT

11. Дорога в небеса (лестница Хайку, Гавайи)

Публикация от WORLD TRAILS (@worldtrails) 27 Окт 2017 в 1:24 PDT

12. Как на логотипе Диснея (Мон-Сен-Мишель, Франция)

Публикация от BEAUTIFUL DESTINATIONS (@beautifuldestinations) 21 Окт 2017 в 12:17 PDT

13. Это не Атлантида, это подводный город Шичэн, Китай

Публикация от Leeds (@escapegameleeds) 15 Июл 2017 в 11:58 PDT

14. Синий город Шефшауэн, Марокко

Публикация от Lenn (@temalenn) 20 Окт 2017 в 1:52 PDT

15. Лофотенские острова, Норвегия

Публикация от Samuel Taipale (@eljackson) 14 Авг 2016 в 10:56 PDT

16. Ледник Перито Морено, Аргентина

Публикация от S E R E N D I P I T Y (@serendipity_almaviajera) 20 Окт 2017 в 2:32 PDT

17. Рисовые террасы, Вьетнам

Публикация от Planet Earth (@visitplanett) 28 Сен 2017 в 11:57 PDT

18. Представьте себе средневековых воинов, марширующих по этому мосту (замок Эйлен Донан, Великобритания)

Публикация от MyInstaScotland (@myinstascotland) 18 Окт 2017 в 9:15 PDT

19. Подвесной мост Капилано, Ванкувер

Публикация от Curiocity Vancouver (@curiocityvancouver) 18 Окт 2017 в 2:49 PDT

20. Национальный парк Хитачи, Япония