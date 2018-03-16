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Места на нашей планете, которые будто сошли со страниц сказок

17.03.2018 18:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Думаете, что сказки являются плодом чьего-то воображения? Это не совсем верно. Иногда они имеют корни в реальности. Писателям нужно же где-то черпать вдохновение, чтобы создавать свои шедевры. Давайте взглянем на 20 таких волшебных мест, которые выглядят словно сошедшими со страниц сборника сказок.

1. Это место похоже на Пандору из «Аватара» (Национальный парк Чжанцзяцзе, Китай)

 

Публикация от tentree (@tentree)

2. Здесь явно не хватает ковра-самолёта (Петра, Иордания)

3. Волшебная прогулка в волшебном парке (замок Маркессак, Франция)

4. Нет, это не иная планета (ледяная пещера Ватнайокуль, Исландия)

5. Почти заколдованный лес (Темная Аллея, Великобритания)

Места на нашей планете, которые будто сошли со страниц сказок

6. Национальный парк Тасман, Австралия

7. Мост Дьявола в Габленце, Германия

8. Каньон Фьядрарглюфур, Исландия

9. Именно так природа создает свои произведения искусства (провинция Ганьсу, Китай)

10. Розовое озеро Хиллиер, Австралия

 

Публикация от lafalci (@lafalci)

11. Дорога в небеса (лестница Хайку, Гавайи)

12. Как на логотипе Диснея (Мон-Сен-Мишель, Франция)

13. Это не Атлантида, это подводный город Шичэн, Китай

14. Синий город Шефшауэн, Марокко

 

Публикация от Lenn (@temalenn)

15. Лофотенские острова, Норвегия

16. Ледник Перито Морено, Аргентина

17. Рисовые террасы, Вьетнам

18. Представьте себе средневековых воинов, марширующих по этому мосту (замок Эйлен Донан, Великобритания)

19. Подвесной мост Капилано, Ванкувер

20. Национальный парк Хитачи, Япония

 
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