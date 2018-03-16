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От этих людей нужно держаться подальше

17.03.2018 20:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы замечали, что рядом с некоторыми людьми даже дышать тяжело? Они просто ходячие источники негатива. Там, где они появляются, непременно случается скандал, а атмосфера накаляется. Вот 10 типов людей, от которых нужно держаться подальше.

От этих людей нужно держаться подальше

1. Сплетник. Такому человеку под страхом расстрела нельзя доверить секрет. Он его непременно всем разнесет. И получит от этого какое-то извращенное удовольствие. Сплетники коллекционируют чужие секреты, а потом в нужный момент делают их достоянием общественности.

2. Скандалист. Его хлебом не корми, дай с кем-то сцепиться. Повод отыщется всегда. Скандал возникает буквально из ничего. А друг-скандалист может так потрепать нервы, что потом просто сил не остается. Да и дружить с таким человеком нет никакого толка. Его цель в жизни — поскандалить и посеять после себя негатив.

3. Пессимист. У него не просто все плохо, а ужасно. Даже в хороших новостях он найдет долю зла. С пессимистом сложно общаться. Он тянет на серую сторону жизни, затаскивает в болото хандры. А еще пессимизм заразный. Вы и сами не заметите, что тоже начали мыслить в негативном ключе.

4. Идиот. Тупость тоже передается. Длительное общение с бестолковым человеком вредит вашему умственному развитию. От него можно набраться глупости и невежества. А еще идиоты очень упертые. И обожают спорить. Глупый человек не взирает на аргументы, а слепо гнет свою линию.

5. Критикан. Под прицелом каждый ваш поступок. Критикан непременно даст ему оценку. И не в вашу пользу. Из-за общения с таким человеком может развиться комплекс неполноценности. Критикан буквально убивает вашу веру в себя, ему все не так. Такому человеку просто невозможно угодить.

6. Меркантильный человек. Он общается с вами неспроста. Вы или помогаете ему устроиться на работу, или одалживаете деньги, или продвигаете по служебной лестнице. Меркантильные люди не помогут вам в беде. Они рядом только тогда, когда нуждаются в ваших деньгах или покровительстве. Меркантильные люди похожи на пиявок. Они питаются вашими ресурсами.

7. Упрямый баран. Обожает спорить и высказывать свое мнение. Спорит с таким упоением и страстью, что готов доказывать свою правоту любыми способами. С таким человеком морально тяжело находиться. Он привык все время гнуть свою линию. Это его принцип. Общение с ним похоже на разговор со стеной — вы никогда ничего не докажите.

8. Лицемер. Отвратительный тип, для которого человеческая личность ничего не значит. Он ценит только статус человека, его материальные возможности. Дружба с успешными людьми наделяет лицемера определенным статусом. Конечно, так думает только он. Но в реальной жизни лицемер выглядит жалко. Как шакал, который дружит с тигром.

9. Льстец. Другом можно назвать человека, который и похвалит, и отругает. Но зато сделает это честно и в глаза. А льстецам все всегда нравится. Они заглядывают в рот, поддакивают, боятся выразить собственное мнение. Понять, что у льстеца на уме, невозможно. Он может без раздумий вас предать.

10. Нарцисс. Готовьтесь ему прислуживать. Он всегда самый лучший. Самый лучший самовлюбленный пингвин. Нарциссы утомляют рассказами о своей неописуемой красоте, незаурядном уме и феноменальной личности. Хотя это просто уникумы с раздутым до невероятных размеров эго.

Такие люди не принесут в вашу жизнь ничего хорошего. Наоборот, они украдут душевную энергию. Вы для них — пустое место, инструмент для достижения цели. Они выплескивают свой негатив на окружающих, пытаясь получить эмоциональную разрядку или материальную выгоду.От этих людей нужно держаться подальше

Текст: Flytothesky.ru

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