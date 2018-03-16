От этих людей нужно держаться подальше

Вы замечали, что рядом с некоторыми людьми даже дышать тяжело? Они просто ходячие источники негатива. Там, где они появляются, непременно случается скандал, а атмосфера накаляется. Вот 10 типов людей, от которых нужно держаться подальше.





1. Сплетник. Такому человеку под страхом расстрела нельзя доверить секрет. Он его непременно всем разнесет. И получит от этого какое-то извращенное удовольствие. Сплетники коллекционируют чужие секреты, а потом в нужный момент делают их достоянием общественности.

2. Скандалист. Его хлебом не корми, дай с кем-то сцепиться. Повод отыщется всегда. Скандал возникает буквально из ничего. А друг-скандалист может так потрепать нервы, что потом просто сил не остается. Да и дружить с таким человеком нет никакого толка. Его цель в жизни — поскандалить и посеять после себя негатив.

3. Пессимист. У него не просто все плохо, а ужасно. Даже в хороших новостях он найдет долю зла. С пессимистом сложно общаться. Он тянет на серую сторону жизни, затаскивает в болото хандры. А еще пессимизм заразный. Вы и сами не заметите, что тоже начали мыслить в негативном ключе.

4. Идиот. Тупость тоже передается. Длительное общение с бестолковым человеком вредит вашему умственному развитию. От него можно набраться глупости и невежества. А еще идиоты очень упертые. И обожают спорить. Глупый человек не взирает на аргументы, а слепо гнет свою линию.

5. Критикан. Под прицелом каждый ваш поступок. Критикан непременно даст ему оценку. И не в вашу пользу. Из-за общения с таким человеком может развиться комплекс неполноценности. Критикан буквально убивает вашу веру в себя, ему все не так. Такому человеку просто невозможно угодить.

6. Меркантильный человек. Он общается с вами неспроста. Вы или помогаете ему устроиться на работу, или одалживаете деньги, или продвигаете по служебной лестнице. Меркантильные люди не помогут вам в беде. Они рядом только тогда, когда нуждаются в ваших деньгах или покровительстве. Меркантильные люди похожи на пиявок. Они питаются вашими ресурсами.

7. Упрямый баран. Обожает спорить и высказывать свое мнение. Спорит с таким упоением и страстью, что готов доказывать свою правоту любыми способами. С таким человеком морально тяжело находиться. Он привык все время гнуть свою линию. Это его принцип. Общение с ним похоже на разговор со стеной — вы никогда ничего не докажите.

8. Лицемер. Отвратительный тип, для которого человеческая личность ничего не значит. Он ценит только статус человека, его материальные возможности. Дружба с успешными людьми наделяет лицемера определенным статусом. Конечно, так думает только он. Но в реальной жизни лицемер выглядит жалко. Как шакал, который дружит с тигром.

9. Льстец. Другом можно назвать человека, который и похвалит, и отругает. Но зато сделает это честно и в глаза. А льстецам все всегда нравится. Они заглядывают в рот, поддакивают, боятся выразить собственное мнение. Понять, что у льстеца на уме, невозможно. Он может без раздумий вас предать.

10. Нарцисс. Готовьтесь ему прислуживать. Он всегда самый лучший. Самый лучший самовлюбленный пингвин. Нарциссы утомляют рассказами о своей неописуемой красоте, незаурядном уме и феноменальной личности. Хотя это просто уникумы с раздутым до невероятных размеров эго.

Такие люди не принесут в вашу жизнь ничего хорошего. Наоборот, они украдут душевную энергию. Вы для них — пустое место, инструмент для достижения цели. Они выплескивают свой негатив на окружающих, пытаясь получить эмоциональную разрядку или материальную выгоду.

Текст: Flytothesky.ru

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