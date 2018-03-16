ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

17.03.2018 19:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

С детства от нас всегда чего-то ожидают. Мы должны окончить школу, получить специальность, сделать карьеру, обзавестись семьей и вкалывать на работе, которая не обязательно вызывает позитивные эмоции, до самой пенсии. И тогда это будет называться «прожил хорошую жизнь». Однако у некоторых людей хватает смелости изменить всё и заняться тем, к чему лежит душа. Именно так и поступила женщина-адвокат, решительно бросив свою вполне удачную карьеру.

Лоре Стирмен было 18 лет, когда она решила изучать бизнес и право.

Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

Хотя тогда Лора думала, что это то, чего она хочет, позднее у неё начали закрадываться сомнения, действительно ли это её призвание. Проработав десять лет адвокатом, Лора бросила свою карьеру и занялась тем, что сделало ее счастливой.

Когда она ожидала свою дочку, у Лоры было немало страхов.

Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

Несколько раз она не чувствовала шевелений и поэтому шла на УЗИ, чтобы убедиться, что её малышка в порядке.

Как и для большинства беременных женщин, этот опыт был очень волнительным для Лоры.

Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

«В моей жизни после любого эмоционального, счастливого, грустного или трудного опыта мне хотелось заниматься творчеством. Потому я разложила краски на кухонном столе и начала рисовать, чтобы успокоиться», – объясняет Лора. Так она нашла свое истинное призвание.

Лора всегда получала фото своей дочурки после УЗИ, но ей казалось, что они недостаточно передают всю красоту её малышки.

Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

И она стала рисовать собственные УЗИ-картины. Когда её творчество увидели друзья, то стали просить нарисовать картины и для них.

Лора буквально влюбилась в то, что она делала для людей, поэтому решилась на кардинальные изменения в своей жизни.

Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

Она говорит, что это было «подходящее время для меня, чтобы выглянуть за пределы карьеры и реализовать мечту быть побольше с моей семьей и заниматься живописью». Поэтому она бросила карьеру адвоката и начала работать художником.

Это был ответственный шаг для Лоры, но она знала, что делает это для себя и своей семьи.

Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

«Это, безусловно, сложное решение, но я считаю, что я бы очень сожалела, если бы не отважилась на такой поступок. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на то, что вам неинтересно», – признаётся Лора.

Рисование УЗИ-картин для других родителей очень её вдохновляет.

Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

«Я часто плачу, когда рисую детей. Это напоминает мне о том, как я обожаю своих малышей, и я преисполнена благодарности, что они здесь рядом со мной», – говорит художница.

Что же делает эти картины такими особенными для Лоры?

Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

«Это как создание истории, это воспоминания, эмоции, личности людей, беременность и родительство в живописи. Это их ребенок и их шедевр – вот что делает картины такими особенными».Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Кукла Роберт – самая загадочная игрушка в истории

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С детства от нас всегда чего-то ожидают. Мы должны окончить школу, получить специальность, сделать карьеру, обзавестись семьей и вкалывать на работе, которая не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Места на нашей планете, которые будто сошли со страниц сказок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика