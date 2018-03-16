Адвокат оставила свою карьеру, чтобы заняться УЗИ-живописью

С детства от нас всегда чего-то ожидают. Мы должны окончить школу, получить специальность, сделать карьеру, обзавестись семьей и вкалывать на работе, которая не обязательно вызывает позитивные эмоции, до самой пенсии. И тогда это будет называться «прожил хорошую жизнь». Однако у некоторых людей хватает смелости изменить всё и заняться тем, к чему лежит душа. Именно так и поступила женщина-адвокат, решительно бросив свою вполне удачную карьеру.

Лоре Стирмен было 18 лет, когда она решила изучать бизнес и право.





Хотя тогда Лора думала, что это то, чего она хочет, позднее у неё начали закрадываться сомнения, действительно ли это её призвание. Проработав десять лет адвокатом, Лора бросила свою карьеру и занялась тем, что сделало ее счастливой.

Когда она ожидала свою дочку, у Лоры было немало страхов.





Несколько раз она не чувствовала шевелений и поэтому шла на УЗИ, чтобы убедиться, что её малышка в порядке.

Как и для большинства беременных женщин, этот опыт был очень волнительным для Лоры.





«В моей жизни после любого эмоционального, счастливого, грустного или трудного опыта мне хотелось заниматься творчеством. Потому я разложила краски на кухонном столе и начала рисовать, чтобы успокоиться», – объясняет Лора. Так она нашла свое истинное призвание.

Лора всегда получала фото своей дочурки после УЗИ, но ей казалось, что они недостаточно передают всю красоту её малышки.





И она стала рисовать собственные УЗИ-картины. Когда её творчество увидели друзья, то стали просить нарисовать картины и для них.

Лора буквально влюбилась в то, что она делала для людей, поэтому решилась на кардинальные изменения в своей жизни.





Она говорит, что это было «подходящее время для меня, чтобы выглянуть за пределы карьеры и реализовать мечту быть побольше с моей семьей и заниматься живописью». Поэтому она бросила карьеру адвоката и начала работать художником.

Это был ответственный шаг для Лоры, но она знала, что делает это для себя и своей семьи.





«Это, безусловно, сложное решение, но я считаю, что я бы очень сожалела, если бы не отважилась на такой поступок. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на то, что вам неинтересно», – признаётся Лора.

Рисование УЗИ-картин для других родителей очень её вдохновляет.





«Я часто плачу, когда рисую детей. Это напоминает мне о том, как я обожаю своих малышей, и я преисполнена благодарности, что они здесь рядом со мной», – говорит художница.

Что же делает эти картины такими особенными для Лоры?





«Это как создание истории, это воспоминания, эмоции, личности людей, беременность и родительство в живописи. Это их ребенок и их шедевр – вот что делает картины такими особенными».

Текст: Flytothesky.ru

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