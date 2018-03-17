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14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

17.03.2018 21:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Несмотря на то, что история, безусловно, может быть интересной, некоторые люди считают её скучным и сухим предметом. Хотя, может быть, её просто неправильно нам преподают? Посмотрите на эти 14 редких исторических фото, чтобы понять, чем жили наши предки. Это совсем нескучно.

В поисках жены

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

В 19 веке многие люди переезжали на запад США в надежде поймать за хвост удачу, но территории эти были опасными и неизведанными. Женщины туда ехать не особо хотели, потому местные мужчины активно искали себе спутниц жизни, не боящихся риска.

Спортзал для богатых

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Знали ли вы, что на судах для пассажиров первого класса были тренажерные залы с современным оборудованием? Чем их оснащали? Электрическими лошадьми, параллельными брусьями, гребными машинами и велотренажерами.

Дьявол улыбается

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Это редкая фотография Адольфа Гитлера, где он улыбается, распивая чай с Гертрудой Диц, женой нацистского политика Альберта Форстера. Фотография сделана в 1937 году.

Фотограф-шпион

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Съемка строго запрещена на заседаниях Верховного суда США. В 1937 году одна храбрая женщина всё же засунула камеру в свою сумочку, где она сделала отверстие для объектива.

Газовые маски для всех

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Химические атаки во время Второй мировой войны были серьезной проблемой не только для военных, но и для гражданского населения. Британское правительство постоянно проводило учения для городских жителей, а также выдавало им газовые маски. Эта детская коляска защищена именно на случай химической атаки.

Как обрести новую мечту

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Морису Тилле было 20 лет, когда у него диагностировали акромегалию. Он так и не смог стать адвокатом, как мечтал, поэтому начал заниматься профессиональной борьбой. В 1940-е годы Тилле был очень популярен. На фото он позирует с моделью Дориан Ли.

Вперёд к звёздам!

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Холодная война одновременно была и началом космической эры. Миллионы детей мечтали стать космонавтами. Это фото двух мальчиков в космических шлемах во время посещения планетария в Форт-Уэрт, штат Техас.

Вьетнамские воспоминания

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Этот редкий кадр был сделан в 1970-е годы во Вьетнаме. Популярная певица и актриса Крис Ноэл фотографируется с военными. Автор фото – офицер Стив Лумис. Когда он вышел в отставку, то стал профессиональным фотографом.

Необычный домашний питомец

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Одри Хепберн снялась в «Зеленых особняках», действие которого проходило в джунглях Венесуэлы в 1959 году. В результате актриса взяла домой оленёнка, назвав его Пиппой. Пиппа ходила с Одри повсюду, включая супермаркеты.

Президент-пранкстер

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Немецкая компания Quandt выпустила «Амфикар» в 1960-х годах. Президент Линдон Джонсон обожал свой голубой Амфикар и частенько разыгрывал людей, притворяясь, что он собирается утопить машину.

Визуальный опыт

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Хьюго Гернсбек был издателем научно-фантастического журнала и изобретателем. Одним из его многочисленных изобретений были «телевизионные очки», которые позволяли зрителям смотреть телевизор на ходу. Идея эта пришла ему в голову ещё в 1936 году, но реализовал он её только в 1963.

Любовная серенада

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

В 1960-х годов Луи Армстронга попросили отправиться в концертный тур по миру, чтобы пропагандировать культуру Америки. Это фото сделано в Египте, где Армстронг играет для своей жены на фоне Сфинкса и пирамид Гизы.

Чрезмерное волнение

14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Члены королевской гвардии очень дисциплинированы, но они тоже люди. В 1970 году один гвардеец потерял сознание во время церемонии, которая проводится в честь дня рождения королевы Елизаветы. Кстати, в 2017 году на этой церемонии упали в обморок целых пять гвардейцев.14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Текст: Flytothesky.ru

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