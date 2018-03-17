14 редких исторических фотографий, которые вы не найдете в учебниках

Несмотря на то, что история, безусловно, может быть интересной, некоторые люди считают её скучным и сухим предметом. Хотя, может быть, её просто неправильно нам преподают? Посмотрите на эти 14 редких исторических фото, чтобы понять, чем жили наши предки. Это совсем нескучно.

В поисках жены





В 19 веке многие люди переезжали на запад США в надежде поймать за хвост удачу, но территории эти были опасными и неизведанными. Женщины туда ехать не особо хотели, потому местные мужчины активно искали себе спутниц жизни, не боящихся риска.

Спортзал для богатых





Знали ли вы, что на судах для пассажиров первого класса были тренажерные залы с современным оборудованием? Чем их оснащали? Электрическими лошадьми, параллельными брусьями, гребными машинами и велотренажерами.

Дьявол улыбается





Это редкая фотография Адольфа Гитлера, где он улыбается, распивая чай с Гертрудой Диц, женой нацистского политика Альберта Форстера. Фотография сделана в 1937 году.

Фотограф-шпион





Съемка строго запрещена на заседаниях Верховного суда США. В 1937 году одна храбрая женщина всё же засунула камеру в свою сумочку, где она сделала отверстие для объектива.

Газовые маски для всех





Химические атаки во время Второй мировой войны были серьезной проблемой не только для военных, но и для гражданского населения. Британское правительство постоянно проводило учения для городских жителей, а также выдавало им газовые маски. Эта детская коляска защищена именно на случай химической атаки.

Как обрести новую мечту





Морису Тилле было 20 лет, когда у него диагностировали акромегалию. Он так и не смог стать адвокатом, как мечтал, поэтому начал заниматься профессиональной борьбой. В 1940-е годы Тилле был очень популярен. На фото он позирует с моделью Дориан Ли.

Вперёд к звёздам!





Холодная война одновременно была и началом космической эры. Миллионы детей мечтали стать космонавтами. Это фото двух мальчиков в космических шлемах во время посещения планетария в Форт-Уэрт, штат Техас.

Вьетнамские воспоминания





Этот редкий кадр был сделан в 1970-е годы во Вьетнаме. Популярная певица и актриса Крис Ноэл фотографируется с военными. Автор фото – офицер Стив Лумис. Когда он вышел в отставку, то стал профессиональным фотографом.

Необычный домашний питомец





Одри Хепберн снялась в «Зеленых особняках», действие которого проходило в джунглях Венесуэлы в 1959 году. В результате актриса взяла домой оленёнка, назвав его Пиппой. Пиппа ходила с Одри повсюду, включая супермаркеты.

Президент-пранкстер





Немецкая компания Quandt выпустила «Амфикар» в 1960-х годах. Президент Линдон Джонсон обожал свой голубой Амфикар и частенько разыгрывал людей, притворяясь, что он собирается утопить машину.

Визуальный опыт





Хьюго Гернсбек был издателем научно-фантастического журнала и изобретателем. Одним из его многочисленных изобретений были «телевизионные очки», которые позволяли зрителям смотреть телевизор на ходу. Идея эта пришла ему в голову ещё в 1936 году, но реализовал он её только в 1963.

Любовная серенада





В 1960-х годов Луи Армстронга попросили отправиться в концертный тур по миру, чтобы пропагандировать культуру Америки. Это фото сделано в Египте, где Армстронг играет для своей жены на фоне Сфинкса и пирамид Гизы.

Чрезмерное волнение





Члены королевской гвардии очень дисциплинированы, но они тоже люди. В 1970 году один гвардеец потерял сознание во время церемонии, которая проводится в честь дня рождения королевы Елизаветы. Кстати, в 2017 году на этой церемонии упали в обморок целых пять гвардейцев.

Текст: Flytothesky.ru

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