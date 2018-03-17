Покорми мозги: 23 безумных факта о мире вокруг нас

Хотите узнать нечто необычное о мире, который по привычке считаете серым и обыденным? Самое время задать взбучку своим мозгам и немного усовершенствовать школьные знания. Читайте, удивляйтесь, улыбайтесь и делитесь находкой с окружающими!





1. Человек – не единственное существо, чьи отпечатки пальцев имеют уникальный рисунок. Подушечки пальцев коал по узору настолько схожие с нашими, что их легко спутать без должной экспертизы. Кстати, у собак такую марку индивидуальности оставляет отпечаток носа.

2. Домашние животные тоже могут страдать аллергией на своих хозяев, ведь люди являются точно такими же носителями аллергенов. Выражается подобная «непереносимость» потерей шерсти и дерматитом.

3. Колибри – не только самая маленькая птичка, чей рост варьируется от 7 до 20 сантиметров, но также она единственная представительница пернатых, способная летать назад.

4. Дельфины умеют общаться не только сложным языком жестов (знаки, передаваемые хвостом и плавниками, прыжки, позы), но также они хорошо считывают звуки и ультразвуки, доходя до воплей и криков. У каждого из них есть отличное от собратьев имя, по которому к нему и обращаются.

5. Пение в течение 5-ти минут в день помогает человеку побороть неуверенность в себе, избавиться от депрессивного расстройства, страхов и даже улучшить состояние сосудов.

6. Кареглазые люди обладают более четкими чертами лица, поэтому к ним легче проникнуться симпатией и доверием, чем к голубоглазым.

7. На сновидения человека влияет настроение, которое может красить сны в разные краски. По этой причине 12% людей на земле не видят цветных снов, а также этот показатель увеличивается пропорционально возрасту респондента.

8. Слепые люди не могут заболеть шизофренией, эти две болезни взаимоисключают друг друга. А вот глухота, наоборот, увеличивает вероятность возникновения патологических галлюцинаций.

9. В среднем женщины орошают слезы в 5-8 раз чаще мужчин, такая закономерность естественным образом связана с различными гендерными моделями воспитания.

10. На сегодня IQ женщин в среднем превышает интеллектуальные показатели IQ мужчин, однако последние опережают слабый пол по числу гениев и олигофренов, что связано с большим разбросом в их умственных способностях.

11. Желудочно-кишечный тракт имеет свою нервную систему, которая значительным образом определяет эмоции человека. Именно поэтому страхи и стрессы разрушают пищеварительную систему, приводят к расстройствам, дисбалансу важных бифидобактерий, а также язве.

12. Слово «бойкот» берет начало от фамилии одного лондонца — Чарльза Бойкотта, который не поддержал забастовку в рамках борьбы за права трудящихся на справедливую ренту. Впоследствии он был затравлен Земельной Лигой, отлучен от церкви и отрезан от общества в знак протеста местных жителей.

13. Ложное утверждение о пользе завтраков было массово внедрено в сознание американцев в 40-е годы одной из рекламных компаний от производителей хлопьев, которые просто надеялись таким образом повысить продажи. И им это удалось!

14. Создатель нестандартной упаковки для чипсов Pringles – химик Ф. Бор — завещал похоронить свой прах в своем собственном изобретении, которым ужасно гордился, что и было исполнено его семьей.

15. Шоколадным компаниям грозит исчезновение после 2050 года, причина – какао-деревья находятся на грани исчезновения из-за климатического кризиса и глобального потепления.

16. Вы удивитесь, но казино имеет потрясающее чувств юмора: сума всех цифр на рулетке равна сатанинскому числу «666». Тогда как количество присяжных в зале суда тоже не просто так равно 12-ти, это осознанная отсылка к библейским апостолам.

17. Крошечное государство Ватикан, где размещена резиденция самого Папы Римского, несколько лет подряд держало топовую строчку в рейтинге самых криминальных стран мира, так как на 1 тыс. жителей здесь приходится больше тысячи краж и махинаций. Конечно, это связано с необычайно развитым туризмом.

18. Ученые планеты Земля утверждают, что открытые ими законы физики и химии распространяют свое влияние только на 4% от Вселенной, ведь темная материя, из которой состоит большая часть всего на свете, пока так и остается не изученной.

19. Если бы в нашем обществе не существовало понятия «времени», и мы жили в кромешной темноте, суточный ритм человека был бы таков: 36 часов бодрствования против 12 часов сна. Показатели экспериментально вывел спелеолог М. Сифр.

20. Такие газовые гиганты как Сатурн и Юпитер можно назвать настоящими «Рокфеллерами» Солнечной системы, ведь из-за громадного давления, углероды, которые содержатся на этих планетах, кристаллизуются и изливаются алмазными валунами.

21. Скафандр человека, который в рамках экспедиции «Апполон-11» побывал на луне, чей след до сегодня красуется на ее поверхности – тот самый Нил Армстронг — был сшит фабрикой по производству дамского интимного белья.

22. Россия – не только самая огромная страна мира, но еще она превосходит по своей площади карликовую малышку Солнечной системы – Плутон (пояс Койпера), обгоняя ее по площади.

23. Слово «гаджет» было впервые использовано США при названии трех атомных бомб – «Гаджет», «Малыш» и «Толстяк». И пусть она была пробной, именно два ее собрата спустили на Хиросиму и Нагаски в 1945, создав одну из самых масштабных трагедий.

А что нового узнали сегодня вы?

Текст: Flytothesky.ru

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