Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

В небольшом японском городке Такамори (префектура Кумамото) находится храм Камишикими Куманоимасу. Выглядит он мистически и даже потусторонне. Именно этот храм вдохновил Юки Мидорикаву на написание манги «Hotarubi no Mori e» (В лесу, где мерцают светлячки). Это история о девочке Хотару и её дружбе с Гином, странным молодым человеком с паранормальными способностями, который живет в горном лесу. Он предупреждает Хотару, что если к нему прикоснется человек, то он исчезнет навсегда.

Лесной храм в реальной жизни выглядит как декорация для фантастического фильма. Невероятно, что такие места все еще существуют в современном мире.









































Фото: @ageo_akaihana

Текст: Flytothesky.ru

Смотрите также:

Белый храм: самое удивительное буддийское сооружение в мире