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Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

18.03.2018 11:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В небольшом японском городке Такамори (префектура Кумамото) находится храм Камишикими Куманоимасу. Выглядит он мистически и даже потусторонне. Именно этот храм вдохновил Юки Мидорикаву на написание манги «Hotarubi no Mori e» (В лесу, где мерцают светлячки). Это история о девочке Хотару и её дружбе с Гином, странным молодым человеком с паранормальными способностями, который живет в горном лесу. Он предупреждает Хотару, что если к нему прикоснется человек, то он исчезнет навсегда.

Лесной храм в реальной жизни выглядит как декорация для фантастического фильма. Невероятно, что такие места все еще существуют в современном мире.

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

Фото: @ageo_akaihana
Текст: Flytothesky.ruКамишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии

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В небольшом японском городке Такамори (префектура Кумамото) находится храм Камишикими Куманоимасу. Выглядит он мистически и даже потусторонне. Именно этот храм...

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