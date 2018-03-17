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Камишикими Куманоимасу — мистический лесной храм в Японии
18.03.2018 11:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
В небольшом японском городке Такамори (префектура Кумамото)
Лесной храм в реальной жизни выглядит как декорация для фантастического фильма. Невероятно, что такие места все еще существуют в современном мире.
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В небольшом японском городке Такамори (префектура Кумамото) находится храм Камишикими Куманоимасу. Выглядит он мистически и даже потусторонне. Именно этот храм...
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