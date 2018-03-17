6 самых бескорыстных и неэгоистичных знаков зодиака

Они отдадут вам свою последнюю рубашку, и такие люди – это редкость. Зачастую они имеют высокое призвание или мощную цель в жизни. Они могут быть гуманистами, жаждущими сделать мир лучше для всех, или у них может быть развита потребность помогать окружающим. Если вы являетесь одним из бескорыстных знаков зодиака, этим легко воспользоваться, и вы даже можете получить репутацию доверчивого человека, которого легко обвести вокруг пальца. Не забывайте о балансе между самоотверженностью и здоровой любовью к самому себе.





1. Рак

Раки чрезвычайно бескорыстны. Они предпочли бы утешать весь мир, нежели выделить время для себя. Они взваливают на себя бремя своих близких, беспокоятся о чужих проблемах и прикладывают все усилия для их решения. Иногда кажется, что их это заботит больше, чем самого человека с проблемой. Увы, но этот знак не видит в своих действиях никакой самоотверженности, это всего лишь часть его самого, и Рак гордится тем, что он может сделать для других людей. Все Раки считают, что нет ничего плохого в попытках спасать мир ценой самих себя.

2. Дева

Девам, как правило, присущи перфекционистские наклонности, но это не значит, что они не бескорыстны. Если у Девы есть друг или член семьи, который в ней нуждается, она всегда будет рядом. Девы редко просят что-либо взамен, но они действительно хотят, чтобы их добрые дела хотя бы ценились. Они чувствуют ответственность за любые проблемы и ошибки своих близких и стараются это всё исправить, даже если сами Девы не имеют к этому никакого отношения.

3. Весы

Весы не хотят, чтобы люди в них разочаровывались, поэтому они будут делать что угодно, в том числе и отказываться от своих собственных потребностей, чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими. Представители этого знака – это вечные адвокаты для всех и каждого, готовые сражаться за любого человека. Они очень самоотверженны, особенно для тех, кто слабее. Весы чувствуют себя очень некомфортно, если оказываются бессильными в чем-то помочь. Кроме того, они всегда держат своё слово, даже если это идёт им во вред.

4. Козерог

Для Козерогов их самоотверженность хорошо сочетается с надежностью и добросовестностью. Вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку с их стороны. Однако, если что-то находится вне пределов их компетенции, Козероги скажут вам об этом, не желая давать ложную надежду. Если они могут помочь вам, они это сделают. Козероги, как правило, адаптируют свою жизнь к жизни других людей. Они разрабатывают планы с учётом того, чтобы это было полезно для окружающих (а не для себя). Когда вы хотите сделать что-то правильно, обратитесь к Козерогу за советом.

5. Водолей

Водолей всегда спешит на помощь, тем более, если это в его силах. Если это не в его силах, то он найдёт того, кто обладает лучшими возможностями или же попытается самостоятельно разработать новый способ поддержки. Все Водолеи борются за позитивные перемены и бескорыстно делают всё возможное, чтобы улучшить этот мир. Это гуманисты и защитники, на которых можно смело положиться в любой ситуации. Когда Водолей дает свое слово, оно нерушимо.

6. Рыбы

Несомненно, Рыбы – это самый бескорыстный зодиакальный знак. Они получают огромное удовлетворение от того, что помогают людям, порой абсолютно забывая о себе. Это тот тип людей, который бросает всё, чтобы поддержать окружающих, даже если он не получает за это никакой благодарности. Рыб часто используют, поскольку они безотказны и самоотверженны, но даже это их не останавливает. Они всегда будут говорить «да», и они всегда будут готовы примчаться к вам по первому зову.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

7 знаков зодиака, которые боятся выглядеть уязвимыми и скрывают свои слабые стороны