20 лучших фотографий недели

Глядя на снимки, сделанные фотографом-профессионалом, который вложил в них часть своей души, можно рассмотреть удивительные вещи. И не только рассмотреть, но и представить, как вы сами являетесь главным героем того момента, который был запечатлен объективом камеры. Вместе с автором вы можете побродить по улицам разных стран, понаблюдать за дикими животными, проводить закаты и многое другое. В фотографиях живёт собственная история. Мы предлагаем вам насладиться такими кадрами. Итак, 20 лучших фото этой недели.

1. Мягкий закат на небоскребах Лос-Анджелеса. Фотограф Philippe CLABOTER

2. Вены Исландии. Фотограф Dane Vetter

3. Поймана в кадр. Фотограф Ken Rubin

4. Углы. Фотограф 卫平

5. Ледник. Фотограф Karol Nienartowicz

6. Вечерние прогулки. Фотограф Wonderful journey Guo

7. Выбор настроения. Фотограф alex dugaev

8. Зефирки. Фотограф Susan Chan

9. Человек один. Фотограф Stephane LAURENT

10. Поля Альбасете. Фотограф Manolo Photomanolo

11. Дорога к морю. Фотограф Stefan Koeppel

12. Наблюдает. Фотограф Olesya Nabieva

13. Тёплый вечер. Фотограф videophotoart com

14. Живописный закат. Фотограф Isam Telhami

15. На острове. Фотограф Irca Caplikas

16. Красные скалы. Фотограф Andrew Bosak

17. Так далеко. Фотограф Nedim

18. Только держись. Фотограф Alex Strohl

19. Юный охотник. Фотограф moonsun

20. Окружён. Фотограф Wolodymyr Black

Текст: Flytothesky.ru

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