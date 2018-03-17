|
20 лучших фотографий недели
18.03.2018 14:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Глядя на снимки, сделанные фотографом-профессионалом, который вложил в них часть своей души, можно рассмотреть удивительные вещи. И не только рассмотреть, но и представить, как вы сами являетесь главным героем того момента, который был запечатлен объективом камеры. Вместе с автором вы можете побродить по улицам разных стран, понаблюдать за дикими животными, проводить закаты и многое другое. В фотографиях живёт собственная история. Мы предлагаем вам насладиться такими кадрами. Итак, 20 лучших фото этой недели.
1. Мягкий закат на небоскребах Лос-Анджелеса. Фотограф
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии