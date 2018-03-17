ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 лучших фотографий недели

18.03.2018 14:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Глядя на снимки, сделанные фотографом-профессионалом, который вложил в них часть своей души, можно рассмотреть удивительные вещи. И не только рассмотреть, но и представить, как вы сами являетесь главным героем того момента, который был запечатлен объективом камеры. Вместе с автором вы можете побродить по улицам разных стран, понаблюдать за дикими животными, проводить закаты и многое другое. В фотографиях живёт собственная история. Мы предлагаем вам насладиться такими кадрами. Итак, 20 лучших фото этой недели.

1. Мягкий закат на небоскребах Лос-Анджелеса. Фотограф Philippe CLABOTER

2. Вены Исландии. Фотограф Dane Vetter

3. Поймана в кадр. Фотограф Ken Rubin

4. Углы. Фотограф 卫平

5. Ледник. Фотограф Karol Nienartowicz

6. Вечерние прогулки. Фотограф Wonderful journey Guo

7. Выбор настроения. Фотограф alex dugaev

8. Зефирки. Фотограф Susan Chan

9. Человек один. Фотограф Stephane LAURENT

10. Поля Альбасете. Фотограф Manolo Photomanolo

11. Дорога к морю. Фотограф Stefan Koeppel

12. Наблюдает. Фотограф Olesya Nabieva

13. Тёплый вечер. Фотограф videophotoart com

14. Живописный закат. Фотограф Isam Telhami

15. На острове. Фотограф Irca Caplikas

16. Красные скалы. Фотограф Andrew Bosak

17. Так далеко. Фотограф Nedim

18. Только держись. Фотограф Alex Strohl

19. Юный охотник. Фотограф moonsun

20. Окружён. Фотограф Wolodymyr Black

Текст: Flytothesky.ru20 лучших фотографий недели

Смотрите также:
20 лучших фотографий предыдущей недели

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глядя на снимки, сделанные фотографом-профессионалом, который вложил в них часть своей души, можно рассмотреть удивительные вещи. И не только рассмотреть, но и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Какой сегодня праздник: 19 марта 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика