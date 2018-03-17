Если вы просыпаетесь в одно и то же время каждую ночь — вот что это может означать

Замечаете ли вы за собой то, что каждую ночь вы просыпаетесь в одно и то же время? Если вы обнаружили такую закономерность, это может быть связано с тем, что ваш организм пытается отправить вам сообщение. Китайская медицина по этому поводу говорит, что в разное время суток энергия проходит через определенный меридиан вашего тела. Эти меридианы подобны каналам, направляющим энергию в разные органы. Когда каналы заблокированы, энергия застаивается, и это мешает вашему сну и будит вас посреди ночи. Если вы систематически просыпаетесь по ночам, это указывает на дисфункцию соответствующего меридиана и органа.





● Между 21-00 и 23-00

Это время, когда большинство из нас пытается заснуть. Если у вас это не получается, возможно, ваше тело слишком напряжено и подсознательно находится в режиме «дерись или убегай». Вы также можете обнаружить, что именно в этот период вас особенно мощно одолевают ваши страшные или тревожные мысли, и вы подсознательно ощущаете угрозу и опасность. Это то время суток, когда энергия работает для поддержки вашей иммунной системы, поэтому, если вы чувствуете себя дискомфортно и испытываете проблемы со сном, попробуйте произнести положительные мантры, чтобы ощутить себя в безопасности. Успокойте свой ум.

● Между 23-00 и 1-00

В течение этих двух часов активируется меридиан, который «обслуживает» ваш желчный пузырь. Заблокированная энергия может указывать на то, что вы слишком осуждаете себя или других: например, вы очень разочарованы близким или любимым человеком. На физическом уровне желчный пузырь помогает расщеплению жиров, поэтому не исключено, что вам необходимо отрегулировать свой рацион питания. Чтобы расслабиться в это время, попробуйте практиковать принятие и прощение и терпимо относиться к себе и окружающим.

● Между 1-00 и 3-00

В это время работает меридиан, «обслуживающий» печень. Этот орган ответственен за массу функций организма, включая гормональный баланс, пищеварение и очищение от токсинов. Таким образом, пробуждение в этот период может указывать на то, что данная область заметно ослабла. Блокировка меридиана печени также свидетельствует о наличии гнева, беспокойства, чувства вины и ярости. Попробуйте взять на себя ответственность за ситуацию и задуматься о том, как вы себя ощущаете. Начните практиковать любовь и позитивное отношение к себе.

● Между 3-00 и 5-00

Это время для ваших лёгких. Конечно, мы дышим всегда, но в эти часы лёгкие получают особо сильные импульсы энергии. Чтобы правильно дышать, тело должно расслабляться, поэтому пробуждение в это время указывает на блокировку и неспособность двигаться с потоком, а также банально отпускать все эмоции и отдыхать. Лёгкие также символизируют то, как мы переживаем печаль и горе, следовательно, если вы во власти таких чувств, то, скорее всего, будете просыпаться в этот период. Попытайтесь отпустить контроль над событиями и больше доверять потоку Вселенной. Дышите глубоко и успокаивайтесь.

● Между 5-00 и 7-00

Это работа меридиана, ответственного за толстый кишечник, и пробуждение в данный период тоже говорит о необходимости перестать всё контролировать. Толстый кишечник отвечает за очищение организма от отходов пищеварительной системы, поэтому если вы просыпаетесь в это время, то это признак блокировки или ограничений в вашей жизни. Вам нужно отпустить чувство вины или тяготящие вас эмоции. Воспользуйтесь мантрами (аффирмациями), которые способствуют расслаблению и избавлению от всего ненужного. Обязательно потягивайтесь всем телом и подумайте о детоксикации и очищении своего организма.

Текст: Flytothesky.ru

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