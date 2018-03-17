8 парадоксальных эффектов, которые оказывают влияние на психику

Уверены, что знаете о себе все? Мы решили набраться дерзости и раскрыть некоторые парадоксы человеческой природы, которые заставят вас удивиться. Читайте 8 интересных психологических эффектов, которые свойственны мозгу человека, и которые можно использовать в самых разных целях.





1. Эффект синхронизма

Синхронные действия сближают. Танцы, групповое пение, совместные игры и занятие спортом укрепляют отношения между людьми, так как убирают психологические барьеры. Когда мы что-то делаем вместе, психика расценивает это как нечто положительное, благодаря чему мы быстрее проникаемся симпатией к новым знакомым. Хорошее открытие, которое поможет поскорее заполучить доверие значимых лиц, не так ли?

2. Эффект Прэтфелла

Несовершенные люди кажутся окружающим в разы симпатичнее и притягательнее, чем идеально добрые, красивые, сверхинтеллектуальные или вежливые. Получается такой себе эффект от обратного, когда не нужно стремиться быть излишне хорошим, это всех раздражает. Маленькая оплошность в действиях, небольшая неуклюжесть в поведении, небрежность в образе – все это добавит вам плюсов. Собеседник решит: этот парень такой же несовершенный, как и я, значит, у нас есть нечто общее, я могу расслабиться в его присутствии и тоже допустить ошибку.

3. Эффект Веблена

Чем дороже товар, тем выше на него спрос, особенно если он не доступен для простых смертных. Так устроен мозг людей, которые ориентированы на материальные ценности и хотят выделить свой особенный статус в обществе, а может, подчеркнуть карьерные успехи. Они готовы спускать баснословные суммы на брендовые вещи, платить за необоснованную роскошь, только бы показать окружающим свою значимость.

4. Эффект аудитории

Чем больше у человека опыта в какой-то деятельности, тем лучше он проявит себя в присутствии посторонних лиц. Но если он недостаточно подкован, наличие зрителей только ухудшит его результаты. Этот эффект используется в спортивных соревнованиях, где участники демонстрируют свои достижения на глазах у толпы, в разы превосходя результаты одиночных тренировок.

5. Эффект настроения

В плохом настроении проще принять верное решение, чем в моменты эйфории. Когда мы счастливы, тело переполняют гормоны, которые побуждают человека на неадекватные и рискованные поступки. Мы теряем трезвый рассудок, мыслим интуитивно, полагаемся на «шестое чувство» или мнение третьих лиц, закономерно совершая ошибки. В негативном настроении проще опираться на чувство логики и здравого смысла, вот почему принятые решения оказываются гораздо эффективнее.

6. Эффект очевидца

Если произойдет какое-то чрезвычайное происшествие, которое повлечет за собой необходимость помощи пострадавшим лицам, мы увидим следующую расстановку сил: чем больше будет свидетелей, тем меньше шанс, что кто-то вообще поможет. Так утроен человеческий мозг – он ищет, на кого бы перебросить ответственность, цепляясь за бездействие всей толпы. Именно поэтому в случае экстренной ситуации лучше обращаться не к группе людей, но к конкретному человеку, привлекая его к своей проблеме.

7. Эффект ореола

Первое впечатление о человеке оказывает непосредственное влияние на отношения с ним в будущем, выдавая ему кредитные бонусы или страйки. Симпатичная внешность, вежливый стиль общения, высокий уровень интеллекта создают о человеке ложно-позитивное убеждение, когда окружающие стараются приписать такому еще больше позитивных качеств, а то и оправдать маленькие недостатки. Но если вы произвели негативное впечатление, поблажек не ждите. Наоборот, люди неосознанно начнут выискивать все самое плохое, преувеличивая ваши минусы.

8. Ошибка атрибуции

Суть этого эффекта в том, что человек склонен преувеличивать свои собственные достоинства и оправдывать недостатки, тогда как по отношению к другим людям он действует противоположным образом – преуменьшает их реальные достоинства, а успехи оправдывает внешними факторами. Простым языком: если я получил прибавку к зарплате, то я для этого много трудился и жертвовал своим комфортом; если кто-то другой – ему дали за красивые глаза; если я допустил ошибку – это вопиющая случайность, мне не повезло; если другой – он ленивый, невнимательный и глупый, сам виноват.

А вы узнали себя?

Текст: Flytothesky.ru

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