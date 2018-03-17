10 заповедей настоящей женщины

В наши дни женщины стали материалистичными и жестокими: они подставляют подножку, плетут интриги, идут по трупам и манипулируют без зазрения совести. А встречались ли вам Женщины с большой буквы? Женщины со своим кодексом чести, которые вызывают восхищение? Вы, кстати, тоже можете стать одной из них. Для этого достаточно придерживаться 10 заповедей.





1. Будьте внимательны ко всем

Помните, как вы себя чувствовали, когда всех в вашем классе приглашали на вечеринку по случаю дня рождения популярной девочки, а вас нет? Взрослые женщины тоже могут это ощущать. Мы все хотим быть признанными и оцененными, а когда нас игнорируют, нам непередаваемо больно. Не поступайте так сами. Даже если кто-то не вызывает у вас восторга, не исключайте этого человека из круга общения. Никому бы не хотелось остаться за бортом.

2. Не осуждайте

Мы не знаем и знать не можем, что происходит в жизни другого человека. Мы понятия не имеем, через что они прошли, в каких условиях выросли, и какие проблемы им пришлось преодолевать в жизни. Не судите книгу по её обложке. Потратьте время, чтобы хотя бы прочитать несколько глав, прежде чем решить, что книга не стоит вашего внимания.

3. Не отпускайте уничижительные комментарии о внешности другой женщины

Женщины любят морально третировать своих реальных или гипотетических соперниц. «Она же совершенно никакая». «О, Боже! Да как он мог встречаться с такой толстухой». Знакомо? Ну так вот! Нельзя унижать другую женщину просто потому, что вам так хочется, и ради повышения собственной самооценки.

4. Поддерживайте друг друга

Расширение прав, полномочий и возможностей женщин начинается с нас. Поддерживайте друг друга и поправляйте друг другу короны, потому что, если мы начнём ссориться между собой, другие воспользуются нашими слабостями.

5. Воздержитесь клеймить кого-либо «дешевой стервой»

Ах, она не оставила чаевые на ваших совместных посиделках? Она подарила вам только 100 долларов на свадьбу, когда вы, в свою очередь, не поскупились ей на целых 200? Опять же, мы не знаем ситуации другого человека и того, как ему достаются деньги. И мы, конечно же, не знаем его платежеспособности в тот или иной момент. Нельзя позорить других людей, основываясь только на финансовом вопросе.

6. Не сплетничайте о ближнем своём

Подумайте о том, каково это, когда компания ваших друзей весь вечер в баре обсуждает вас, потягивая горячительные напитки? Понравится ли вам это? Чужая жизнь – это не ваше дело. Нужно ли вам действительно обсуждать тот факт, что от соседки ушёл муж или у вашей коллеги интрижка с боссом? Если вы не можете сказать ничего приятного, лучше промолчите.

7. Не наносите другим удар в спину

Это даже не нужно объяснять. Мы все знаем, каково это, когда тебя предает и подставляет человек, которого вы считали лучшим и близким другом.

8. Не будьте жестокой и несправедливой

Проявлять ехидство. Навешивать ярлыки. Травить толпой. Манипулировать, когда люди не делают то, что мы хотим. Позорить их в социальных сетях. Это все тактика издевательств, которая должна быть оставлена на игровой площадке для маленьких детей. По крайней мере, малышей еще можно хоть как-то оправдать.

9. Не уводите друзей, клиентов и партнёров

См. Заповедь № 7.

10. Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам

Доброта, уважение, сочувствие, понимание, поддержка и поощрение – это и есть ключевые слова в нормальных взаимоотношениях. Все хотят, чтобы к ним относились именно таким образом. Но вы не можете ожидать этого от других, если сами так не поступаете.

Текст: Flytothesky.ru

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