Выберите один символ и получите послание от своего ангела-хранителя

Настройтесь на волну вашего внутреннего голоса, а затем выберите один из символов (1-9), который вам больше всего нравится. Помните, этот тест исключительно на интуитивное восприятие, чтобы получить верное послание от вашего ангела-хранителя.





Результаты читайте ниже





№ 1

Пришло время позволить всему ненужному уйти и начать доверять Вселенной. Не пытайтесь бороться, а расслабьтесь и плавно двигайтесь с жизненным потоком. В этот период вам нужно приостановиться и прекратить рваться вперед, а просто принять настоящий момент. Следующий ваш шаг станет вам понятен, когда вы успокоитесь и сосредоточитесь на своих искренних намерениях. Не принимайте поспешных решений и позвольте внутренней тишине направлять вас.

№ 2

Границы – это неплохо, но только если они выстроены осознанно. Таким образом вы структурируете свою жизнь и понимаете, на чём вам следует сосредоточиться именно сейчас. Берите ответственность за то, что происходит незапланированно, и перестаньте расходовать время и энергию на людей и ситуации, более не идущие вам во благо. Это время генеральной уборки, которая поможет вам упорядочить мысли и очертить для себя направление движения.

№ 3

Вы на правильном пути! И хотя у вас может быть много вопросов, Вселенная дает вам понять, что вы под присмотром, и о вас заботятся. Доверяйте ей. Вам не нужно беспокоиться о будущем или прошлом, просто оставайтесь в каждом мгновении настоящего и наблюдайте за тем, как в вашей жизни происходит самая настоящая магия. Если вам придётся принимать важное решение, следите за знаками: они подскажут вам правильный ответ.

№ 4

Настало время отпустить прошлое, поскольку вы застряли на том, что уже прошло безвозвратно. Нет ни малейшей пользы в пересказе одних и тех же старых историй снова и снова. Оставьте прошлое там, где оно есть, и смотрите вперед. В ваших руках возможность строить будущее, и единственный способ, с помощью которого вы можете это сделать, – это изменить ваше осознание настоящего момента. Вспомните старые эмоции в последний раз, а затем решительно выгоните их. Без этого вы не сможете двигаться вперед.

№ 5

Все вокруг вас быстро движется и развивается, а значит пришло время устанавливать новые цели. Все стремительно набирает обороты, потому начинайте писать новую главу своей жизни. Начните с выяснения своих желаний. Запишите вещи, которые делают вас счастливым, а затем идите к ним. Хотя результаты могут быть не мгновенными, подумайте о своих мыслях как о бумеранге, отправляя их прямо в небеса. И не забывайте о позитивном настрое!

№ 6

Вы слишком сосредоточены на внешнем, а не на внутреннем. Ответы на все ваши вопросы лежат глубоко в сердце, но вам сложно их услышать. В вашей голове много хаотичных и спутанных мыслей, которые требуют немедленного очищения и рассортировки. Начните гулять в одиночестве, успокаивайте свой разум и слушайте внутренний голос. Ангел-хранитель просит вас искать ответы внутри, а не внешние подсказки или знаки. Контролируйте свои мысли, но старайтесь не слишком на них зацикливаться.

№ 7

Вам пора отдохнуть и расслабиться! Вдохните полной грудью свежий воздух и разбудите своего внутреннего ребенка. Совершите что-нибудь спонтанно, спланируйте приключение, экскурсию или поездку. Не испытывайте за это вину, потому что жизнь нужно проживать полноценно. Увы, но мы слишком часто забываем о силе простой улыбки и искреннего смеха. Помните, что обретение радости и счастья может принести вам массу добра и, конечно же, прогресса в ваших действиях.

№ 8

Пришло время подключиться к самому себе, к людям, к природе. Вы – это часть огромной Вселенной, а не одиночка, и вам следует помнить, что всё в ней взаимосвязано. Вы можете это прочувствовать, порой даже это увидеть, но сейчас настало время активной практики. Снимите с себя надетую на вас маску и дайте себе шанс стать собой. Это особенно актуально, если у вас существуют неразрешенные вопросы в отношениях или в карьере. Попытайтесь рассмотреть вещи и события под другим углом.

№ 9

Это сигнал от Вселенной, что вы много работали и нынче можете получать свои заслуженные бонусы. Высшие силы хотят отблагодарить вас, так как вы сознательный и вдумчивый человек. Вы отличный наставник, который направляет окружающих. Да, этот дар не материален, но он во сто крат ценнее. Теперь вы полностью понимаете то, насколько прекрасна жизнь. Поддержите близкого, нуждающегося в помощи, напишите блог, посадите дерево, сделайте доброе дело без какой-либо причины, чтобы стать еще более осознанным человеком.

Текст: Flytothesky.ru

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