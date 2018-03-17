Мужчина обнаружил крошку-тюленя обочине дороги

Ураган и шторм могут нанести большой урон, затапливая некоторые регионы и оставляя после себя кучи грязи и мусора. Одну такую «кучу мусора» и обнаружил утром житель Сибрука (Массачусетс).

В 7 утра проходящий по дороге человек заметил что-то довольно странное на обочине.





Накануне по побережью Новой Англии пронесся шторм, поэтому сначала мужчина подумал, что это просто большая куча мусора. Но когда он подошёл ближе, то с удивлением обнаружил, что «куча» живая!

На обочине дороги лежал двухмесячный крошка-тюлень!





На место происшествия немедленно прибыл полицейский и стал ожидать приезда спасателей из Морского научного центра. И уже они смогли безопасно переместить тюленёнка на ближайшую автостоянку.

Как маленький серый тюлень мог оказаться на шоссе?





«Скорее всего, его принесло сильным приливом ночью. К сожалению, для малыша это было не самое лучшее и безопасное место на суше», – рассказал спасатель Эшли Стоукс.

Малыш был в стрессе.





«Мы сразу увидели, что тюленёнок в стрессе. Кстати, серые тюлени могут быть очень агрессивны, если к ним подойти слишком близко. Но этот малыш позволил нам приблизиться к нему и переместить его в специальную переноску», – объясняет Стоукс.

Спасатели также заметили, что тюленёнок чихал, кашлял и явно недобирал в весе.





Малыша доставили в Национальный центр морской жизни, где его назвали Сако в честь длинной реки, которая течет от Нью-Хэмпшира до штата Мэн.

Там тюленёнку оказали всю необходимую медицинскую помощь.





«Уровень сахара в крови был крайне низким, и тюленёнок страдал от сильного обезвоживания. К счастью, рентгеновские снимки не выявили серьезных травм, поэтому сейчас главные приоритеты – стабилизировать сахар и уровень гидратации, а затем заставить его снова начать есть рыбу».

Всего через пару дней малыш освоился и стал вести себя как нормальный здоровый тюленёнок.





Пассивным и вялым его назвать нельзя. Сако уже начал «распевать песни» и заигрывать со своими опекунами. «Этот маленький тюлень – боец, но ему всё же нужно полностью выздороветь», – написали представители Национального центра морской жизни в Facebook. Будем надеяться, что этот симпатичный парень скоро вернется в океан!

Текст: Flytothesky.ru

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