Как восстановить душевный покой

Наше хрупкое душевное равновесие так быстро можно нарушить. Достаточно раз проехаться в метро в час пик. Или отсидеть очередь в поликлинике с ребенком. Стрессы поджидают вас буквально на каждом шагу.





Да и ритм жизни совсем не щадит наше душевное здоровье. Стрессы и переутомление — постоянные спутники жизни. К концу рабочего дня нервно дрожат руки, а глаз предательски дергается. Хочется прийти домой и плюхнуться в кровать. Сил на что-либо другое просто не остается.

Душевный покой, такой необходимый для полноценной жизни, постепенно уходит. А без него вы уже жизни не порадуетесь. В душе будет постоянная дисгармония, как будто чего-то не хватает. Такое состояние пагубно сказывается не только на душе, но и на теле.

Доказано, что люди с нестабильным душевным состоянием чаще болеют. Они подвержены серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, среди которых фигурирует инфаркт. Душевная нестабильность грозит нервным перенапряжением, стрессами и быстрой утомляемостью. Никакой кофе не поможет.

Как же восстановить душевное равновесие и начать вновь радоваться жизни? Ответ на этот вопрос кроется в простых вещах — отдыхе и четкой организации труда. При помощи этих двух элементов вы справитесь с беспорядком в душе.

Дело в том, что человек часто работает на износ. Он взваливает на свои плечи огромный балласт работы. Это обыденное явление в наши дни. Вы ведь тоже работаете сверхурочно, занимаетесь несколькими делами одновременно, стараетесь сдать проект вовремя.

Только в таком рабочем запале есть один минус — он очень быстро заканчивается. Вы поработали усердно, а потом наступает апатия. Не хочется ничего делать, нервы вконец растрепались. В голове одно желание — лечь и забыться.

Слишком интенсивные умственные нагрузки и ненормированный труд приводят к душевному истощению. И такое состояние может длиться годами. Вы будете ходить на работу, бегать в мыле, стараясь выполнить задание вовремя. И возненавидите эту работу всей своей душой.

Психологи советуют давать себе передышку. Хоть небольшую. Труд на износ до добра не доводит. Даже если профессия вам нравится, это ваше хобби и увлечение на всю жизнь. Все равно отдыхать нужно.

Даже простая прогулка по городу во время обеденного перерыва способна восстановить душевное равновесие. Так вы переключаете мозг и даете ему передышку. Можно просто посидеть на своем рабочем месте и помедитировать с закрытыми глазами.

Для восстановления душевного равновесия нужно очень четко организовывать свой труд. Именно с составления плана на ближайшие сутки должен начинаться каждый ваш день. Этот такая простая психологическая уловка, которая приведет мысли в порядок и настроит на работу.

Вы тратите свою душевную энергию на задачи, которые только отнимают силы. План необходим для того, чтобы вы организовали свой труд, выделили первоочередные задачи.

Также на душевное спокойствие влияет окружающая обстановка: ваше рабочее место, освещение, наличие личного пространства. Даже удобство постели сказывается на душевном настрое. Постарайтесь сделать свою жизнь максимально комфортной. Уберите лишние раздражители.

Оптимизируйте свое пространство. К примеру, на работе у вас часто болит спина из-за неудобного стула. Так потратьтесь на нормальную мебель. Купите себе хороший ортопедический стул, чтобы ваша больная спина вас не беспокоила и не портила настроение. Такая простая вещь, но как она важна для душевного покоя.

Все, что вас окружает, должно улучшать настроение. Чтобы вы с самого утра улыбались и радовались жизни. Возможно, вам не хватает букета цветов в вазе или чашки качественного кофе по утрам. Доставьте себе радость. Себе, не кому-то. Себе любимому. Тогда и душа начнет радоваться.

На душевный покой оказывают влияние люди, которые находится рядом с вами. Часто из-за плохого коллектива человек ощущает моральное истощение. Присмотритесь к своему окружению. Возможно, там есть человек, который ворует вашу душевную энергию, так называемый энергетический вампир .

Увы, не всегда есть возможность меньше с ним контактировать. Просто постарайтесь дозировать общение с этим человеком. И не реагируйте на его колкости и замечания. Когда вампир поймет, что его укусы на вас не влияют, от отстанет и пойдет искать следующую жертву.

Ухаживайте за своей душой, укрепляйте дух. Психологи считают, что повысить душевную выносливость помогает спорт. Он тренирует силу воли, учит бороться с трудностями. Особенно хороши боевые искусства, в них есть элементы медитации. А еще не будет страшно ходит по подворотням. Отпор вы всегда сможете дать.

Человек, который хочет восстановить душевный покой, имеет возможность выбрать самый оптимальный для себя вариант. Некоторые восстанавливают душевные силы при помощи медитации, другие выплескивают негатив в тренажерном зале. Третьи вышивают, четвертым достаточно прогулки.

Выберите тот вариант, который вам нравится больше всего. Помните, что бороться с душевным смятением нужно уже сейчас. Не стоит откладывать такое важное дело на потом. Займитесь своей душой немедленно и живите яркой, радостной и красивой жизнью.

Текст: Flytothesky.ru

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