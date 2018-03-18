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Люди с какой аурой привлекают вас?

19.03.2018 10:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Какой цвет вы с уверенностью можете назвать своим любимым? Связь между эмоциями, которые нам наиболее приятны, и цветами, которые нам нравятся, уже давно научно доказана. Но что можно сказать, если речь идет не о том, что мы видим, а о том, что мы чувствуем? Сегодня вам предстоит ответить на несколько связанных с цветами вопросов, которые определят, какая энергетика привлекает вас на подсознательном уровне.Люди с какой аурой привлекают вас?

 

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Какой цвет вы с уверенностью можете назвать своим любимым? Связь между эмоциями, которые нам наиболее приятны, и цветами, которые нам нравятся, уже давно научно...

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