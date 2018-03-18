Люди с какой аурой привлекают вас?

Какой цвет вы с уверенностью можете назвать своим любимым? Связь между эмоциями, которые нам наиболее приятны, и цветами, которые нам нравятся, уже давно научно доказана. Но что можно сказать, если речь идет не о том, что мы видим, а о том, что мы чувствуем? Сегодня вам предстоит ответить на несколько связанных с цветами вопросов, которые определят, какая энергетика привлекает вас на подсознательном уровне.

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