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Люди с какой аурой привлекают вас?
19.03.2018 10:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Какой цвет вы с уверенностью можете назвать своим любимым? Связь между эмоциями, которые нам наиболее приятны, и цветами, которые нам нравятся, уже давно научно доказана. Но что можно сказать, если речь идет не о том, что мы видим, а о том, что мы чувствуем? Сегодня вам предстоит ответить на несколько связанных с цветами вопросов, которые определят, какая энергетика привлекает вас на подсознательном уровне.
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Какой цвет вы с уверенностью можете назвать своим любимым? Связь между эмоциями, которые нам наиболее приятны, и цветами, которые нам нравятся, уже давно научно...
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