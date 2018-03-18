Что вы еще не знали о каждом знаке зодиака?

Кажется, что на тему зодиакальных знаков уже написано все, что можно. Вы практически всё знаете о себе, о своих особенностях, своих «тараканах», минусах и плюсах. Но может еще что-то вам неизвестно? Вы вообще уверены, что четко понимаете, что собой представляете? Давайте посмотрим на еще несколько мелких деталей характера каждого знака.





1. Овен

Ваш девиз прост: «Если я могу это сделать, значит, сможете и вы». Вам неинтересны трусы и капитулянты. Вы действуете под влиянием импульса и не теряете времени. Ваш менталитет – это как можно скорее выполнить свою задачу. Когда вы хотите что-то, вы это получите. Любая миссия вполне выполнима.

2. Телец

Вы, как правило, спокойный и непринужденный человек, поэтому вас вывести из себя сложно. Но Телец действительно сходит с ума, если его не мотивировать. А если вы и расстраиваетесь, то только по уважительной причине. А еще любой Телец очень привязан к своим теплым воспоминаниям.

3. Близнецы

Вы очень заботливы, но редко проявляете свои чувства так, как хотелось бы другим. Вы никогда не беспокоитесь о том, чтобы произвести хорошее первое впечатление, потому что знаете, что вы – это огромная удача в жизни любого человека. У вас нет барьеров, и вы руководствуетесь только своими желаниями.

4. Рак

Вы всегда будете поддерживать окружающих и даже собственных недоброжелателей. Ваша самоотверженность порой зашкаливает. Вы крепко держитесь за людей, потому что вам нравится верить в то, что они могут измениться.

5. Лев

С вами порой бывает сложно, но вы умеете справляться с проблемами. Даже если вы ослабли, то способны включать внутренние ресурсы. Когда вы чувствуете, что ваша гордость уязвлена, вы позволяете своим эмоциям выплеснуться наружу. Сдерживать их вы точно не будете.

6. Дева

Девы ценят те вещи, которые обычно остаются незамеченными. Вам нравится выбирать цель, которая кажется вам подходящей, и стремиться во всём быть лучшим. Не думайте, что Дева суха и безжалостна, потому что она любит критиковать. Напротив, это проявление её интереса и внимания.

7. Весы

Вы достаточно нерешительны, но одновременно можете быть вполне зрелой личностью, чтобы признаться в своих ошибках и промахах. Вы иногда чувствуете, что затягивание решения позволяет вам лучше справиться с ситуацией. Все Весы очень дипломатичны, но это не значит, что вы не будете бороться за то, что хотите.

8. Скорпион

Скорпион думает, что знание – это сила, и многое может рассказать о себе, но только поверхностно. Если вы Скорпион, то самого потаённого вы никогда и никому не озвучите. А еще вы знаете, как угодить и сделать приятное людям. Вы умеете вытаскивать правду из окружающих, и от вашего бдительного ока мало что может укрыться.

9. Стрелец

Стрелец всегда живет спонтанно, вместо того, чтобы развиваться шаг за шагом. Вы мягки и расслаблены, когда влюблены, и сделаете все возможное для своего партнера. Вы не извиняетесь за то, что озвучиваете все, что у вас на уме. А если людям это не нравится, то это их проблемы, а не ваши.

10. Козерог

У вас очень узкий круг друзей. Много людей – это много эмоций, а Козерог этого не любит. Вы не выносите предательства, а потому вычеркиваете таких личностей из своей жизни. Вам очень мало нужно для счастья, и вы умеете радоваться мелочам. А еще вы знаете, что при наличии желания и веры, вы способны свернуть горы.

11. Водолей

Водолей позволяет только избранным приблизиться к нему. Вам нравится жить только в своем собственном темпе, и никто не имеет права вам указывать и направлять. Вы предпочитаете качество количеству и цените искренность и правдивость

12. Рыбы

Рыбы прощают, но они никогда не забывают. Когда вы расстроены, не пытайтесь делать вид, как будто проблема не очень важна, потому что от этого вам будет только больнее. Вы не обязаны жить ради других людей, несмотря на ваше большое сердце. Думайте о себе!

Текст: Flytothesky.ru

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