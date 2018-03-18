ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

19.03.2018 13:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Эти места вы можете смело вычеркивать из своего списка. Скорее всего, вы туда никогда не попадёте. Так что смиритесь и просто знакомьтесь с ними виртуально.

1. Змеиный остров

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

Кеймада-Гранде или Змеиный остров (Бразилия) является домом для огромнейшей популяции одних из самых смертоносных змей в мире. Яд золотой копьеголовой гадюки не просто смертелен, он практически плавит человеческую плоть вокруг укуса. Кстати их плотность населения – одна змея на 1 кв.м. Из соображений безопасности бразильское правительство не разрешает посещать этот остров, а в команде любых исследовательских экспедиций обязательно должен быть врач.

2. Буферная зона ООН (Кипр)

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

Войска Турции в 1974 вторглись на Кипр, вызвав гражданскую войну между греками и турками. Чуть позднее ООН стала контролировать «буферную зону» без людей в Никосии. Стены отделяют турецкую общину на севере (которую ни одна страна не признаёт как отдельное государство) от греческой общины на юге. За стенами видны брошенные дома и предприятия. Некоторые места позволено посещать гражданским лицам, но другие районы остаются пустынными уже не одно десятилетие.

3. Гробница Цинь Шихуанди

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

В 1974 китайские фермеры случайно наткнулись на гробницу первого императора Китая. На сегодняшний день археологи обнаружили в ней 2000 глиняных солдат, но их там однозначно гораздо больше. Китайское правительство не разрешает археологам трогать гробницу с телом Цинь Шихуанди, который был похоронен в 210 г. до н.э. Это решение основано, во-первых, как дань уважения к мертвым, а во-вторых, из опасений, что нынешние технологии еще не столь совершенны, и эксгумация нанесёт ущерб телу императора.

4. Зона 51 (штат Невада)

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

Правительство США до 1992 отрицало существование Зоны 51, пока на свет не выплыли определенные документы, указывающие на наличие там военной базы. Официальные лица и поныне не говорят, что происходит внутри, хотя теоретики заговора утверждают, что всё это связано с инопланетянами. Вы можете увидеть на Google-картах с высоты птичьего полета, что это огромная пустыня, куда проникнуть невозможно из-за мощной охраны. Даже посетители с особым разрешением долетают до Зоны 51 на частных самолетах, где закрыты шторки на окнах до самой посадки.

5. Северный Сентинельский остров

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

В Бенгальском заливе расположены Андаманские и Никобарские острова, принадлежащие Индии. Считается, что племя Сентинельского острова живет там почти 60 тысяч лет, и оно полностью изолировано от цивилизации. Племя не пускает к себе никого, и оно очень недружелюбно и воинственно. Поскольку жители острова не сталкивались с современными болезнями, и у них не выработался устойчивый иммунитет, контакт с людьми может быть смертельным для них, поэтому индийское правительство согласилось не пытаться общаться с островитянами.

6. Ватиканские секретные архивы

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

Это 85 км полок, размещенных в особо охраняемом районе Ватикана. Архивы содержат данные, относящиеся к католической церкви и датируемые еще 8 веком. Некоторые артефакты включают письмо от шотландской королевы Марии Стюарт, которая умоляла Папу Сикста V спасти ее от эшафота, и документы об отлучении от церкви Мартина Лютера. Двери хранилища открылись для исследователей в 1881, но попасть туда непросто. Пропуск действителен максимум три месяца, и там может работать одновременно не более 60 ученых.

7. Форт-Нокс (штат Кентукки)

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

Это «склад» запасов золота США, и он считается наиболее мощно охраняемым местом на Земле. Для получения доступа необходимо ввести много комбинаций пароля, причем все сотрудники знают только по одной комбинации и войти могут только вместе с коллегами.

8. Хранилище семян Свальбард

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

Хранилище семян спрятано в горе между Норвегией и Северным полюсом на глубине около 100 метров. Если бы произошла крупная катастрофа, 890 тысяч сохраненных образцов семян из почти каждой страны мира обеспечили бы питание человечеству. Свальбард открывает свои двери всего несколько раз в год, и туда заходит ограниченное количество людей, чтобы положить семена на полки.

9. Пещера Ляско

Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

Древние наскальные рисунки в пещере Ляско (Франция) были найдены в 1940, и в неё толпами начали тянуться туристы. Углекислый газ от дыхания людей наносил ущерб древним рисункам, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, потому пещеру закрыли для посещения в 1963. Туда допускаются только ученые и исследователи.Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
12 заброшенных мест на планете и их история

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти места вы можете смело вычеркивать из своего списка. Скорее всего, вы туда никогда не попадёте. Так что смиритесь и просто знакомьтесь с ними виртуально. 1....
 
Новости дня
Новости
 
9 параметров «идеального мужа», подтвержденных учеными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика