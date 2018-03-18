Запретные места, которые никто и никогда не сможет посетить

Эти места вы можете смело вычеркивать из своего списка. Скорее всего, вы туда никогда не попадёте. Так что смиритесь и просто знакомьтесь с ними виртуально.

1. Змеиный остров





Кеймада-Гранде или Змеиный остров (Бразилия) является домом для огромнейшей популяции одних из самых смертоносных змей в мире. Яд золотой копьеголовой гадюки не просто смертелен, он практически плавит человеческую плоть вокруг укуса. Кстати их плотность населения – одна змея на 1 кв.м. Из соображений безопасности бразильское правительство не разрешает посещать этот остров, а в команде любых исследовательских экспедиций обязательно должен быть врач.

2. Буферная зона ООН (Кипр)





Войска Турции в 1974 вторглись на Кипр, вызвав гражданскую войну между греками и турками. Чуть позднее ООН стала контролировать «буферную зону» без людей в Никосии. Стены отделяют турецкую общину на севере (которую ни одна страна не признаёт как отдельное государство) от греческой общины на юге. За стенами видны брошенные дома и предприятия. Некоторые места позволено посещать гражданским лицам, но другие районы остаются пустынными уже не одно десятилетие.

3. Гробница Цинь Шихуанди





В 1974 китайские фермеры случайно наткнулись на гробницу первого императора Китая. На сегодняшний день археологи обнаружили в ней 2000 глиняных солдат, но их там однозначно гораздо больше. Китайское правительство не разрешает археологам трогать гробницу с телом Цинь Шихуанди, который был похоронен в 210 г. до н.э. Это решение основано, во-первых, как дань уважения к мертвым, а во-вторых, из опасений, что нынешние технологии еще не столь совершенны, и эксгумация нанесёт ущерб телу императора.

4. Зона 51 (штат Невада)





Правительство США до 1992 отрицало существование Зоны 51, пока на свет не выплыли определенные документы, указывающие на наличие там военной базы. Официальные лица и поныне не говорят, что происходит внутри, хотя теоретики заговора утверждают, что всё это связано с инопланетянами. Вы можете увидеть на Google-картах с высоты птичьего полета, что это огромная пустыня, куда проникнуть невозможно из-за мощной охраны. Даже посетители с особым разрешением долетают до Зоны 51 на частных самолетах, где закрыты шторки на окнах до самой посадки.

5. Северный Сентинельский остров





В Бенгальском заливе расположены Андаманские и Никобарские острова, принадлежащие Индии. Считается, что племя Сентинельского острова живет там почти 60 тысяч лет, и оно полностью изолировано от цивилизации. Племя не пускает к себе никого, и оно очень недружелюбно и воинственно. Поскольку жители острова не сталкивались с современными болезнями, и у них не выработался устойчивый иммунитет, контакт с людьми может быть смертельным для них, поэтому индийское правительство согласилось не пытаться общаться с островитянами.

6. Ватиканские секретные архивы





Это 85 км полок, размещенных в особо охраняемом районе Ватикана. Архивы содержат данные, относящиеся к католической церкви и датируемые еще 8 веком. Некоторые артефакты включают письмо от шотландской королевы Марии Стюарт, которая умоляла Папу Сикста V спасти ее от эшафота, и документы об отлучении от церкви Мартина Лютера. Двери хранилища открылись для исследователей в 1881, но попасть туда непросто. Пропуск действителен максимум три месяца, и там может работать одновременно не более 60 ученых.

7. Форт-Нокс (штат Кентукки)





Это «склад» запасов золота США, и он считается наиболее мощно охраняемым местом на Земле. Для получения доступа необходимо ввести много комбинаций пароля, причем все сотрудники знают только по одной комбинации и войти могут только вместе с коллегами.

8. Хранилище семян Свальбард





Хранилище семян спрятано в горе между Норвегией и Северным полюсом на глубине около 100 метров. Если бы произошла крупная катастрофа, 890 тысяч сохраненных образцов семян из почти каждой страны мира обеспечили бы питание человечеству. Свальбард открывает свои двери всего несколько раз в год, и туда заходит ограниченное количество людей, чтобы положить семена на полки.

9. Пещера Ляско





Древние наскальные рисунки в пещере Ляско (Франция) были найдены в 1940, и в неё толпами начали тянуться туристы. Углекислый газ от дыхания людей наносил ущерб древним рисункам, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, потому пещеру закрыли для посещения в 1963. Туда допускаются только ученые и исследователи.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

12 заброшенных мест на планете и их история