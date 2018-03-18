9 параметров «идеального мужа», подтвержденных учеными

Как часто женские фантазии по поводу мужчин оказываются несостоятельными? Когда она мечтает о принце королевской крови, но находит счастье с простым учителем Иваном. Или всю жизнь грезит о сильном альфа-самце, а потом уходит от мужа-сухаря к чувственному и нежному любовнику, который единственный может сделать ее счастливой. Неужели женщины совсем не понимают себя?





На этот вопрос ответили ученые, которые провели сотни экспериментов с парочками, и, основываясь на полученных результатах, вывели реально подтвержденные параметры «идеальных» мужей. Оказалось, реальность не всегда соответствует розовым представлениям. Каким должен быть мужчина, чтобы с ним можно было построить крепкую семью? Читайте 9 важных факторов, подтвержденных многочисленными исследованиями.

1. Эмоционально отзывчивый

Мужественный сухарь, который скрывает свои чувства под маской и ни в чем не дает себе слабины, – такой типаж хорош для романов, но не реальной жизни. На деле женщины предпочитают партнеров, которые умеют дарить эмоции и откликаются на нежность. Кто не просто делает работу, а потом пьет пиво у телевизора, но еще и выслушать может, слово нежное сказать, погладить, приголубить, наконец, посмотреть с ней романическое кино. Эмоциональная отдача в паре важна, она подпитывает чувства.

2. С высоким интеллектом

Уровень IQ – еще один ценный параметр. Разумные мужчины лучше зарабатывают, предпочитают решать проблемы мозгами, а не кулаками, имеют какие-то принципы и умеют управлять своими инстинктами. Умные с меньшей вероятностью пойдут на измену, так как слишком дорожат доверием партнерши, понимают преимущества семейной жизни и ценят моногамию.

3. Не зацикленный на деньгах

Финансовая составляющая не должна быть центральной темой в отношениях, иначе стабильного брака не получится – к таким выводам пришли ученые института Бригама Янга. Оказалось, мечта женщин о состоятельном супруге, который будут стабильно работать на ее благополучие, ошибочна. Такие пары часто распадаются из-за отсутствия подлинной близости, понимания, отзывчивости и любви. На первом месте должна быть не карьера, а семейные ценности, тогда есть шанс на счастье.

4. Со схожим чувством юмора

Как ни странно, анализ женских анкет на сайтах знакомств показал, что умение мужчины шутить в разы ценнее внешности Аполлона. Почему? Скорее всего, мозг женщины бессознательно связывает чувство юмора с интеллектом, а это, согласитесь, приятный бонус. Единственное уточнение – искрометные шутки должны быть близкими ей самой, а не просто нравиться окружающим. Когда у парочки совпадают вкусы в этом аспекте, велика вероятность, что и взгляды на жизнь, и характеры у них совместимы.

5. Поддерживает ее развитие

Когда мужчина делает из женщины серую мышку – кутает в странные балахоны, запрещает делать карьеру, отваживает ее от друзей – это плохой знак. Заботой тут и не пахнет, скорее, желанием уменьшить ее привлекательность для конкурентов, чтобы обезопасить себя. В любящем браке мужчина поддерживает желание супруги работать, развиваться, следить за внешностью, добиваться социальной реализации. С интересной женщиной интересно жить, со скучной домохозяйкой удобно, но уныло.

6. Умеет радоваться успехам жены

Поддержка в трудные времена – нужная штука. Но еще важнее, когда мужчина умеет радоваться успехам своей жены. Искренне. Как оказалось, не многие партнеры готовы жить с женщиной, которая в разы успешнее их самих, не многие хотят отмечать даже мелкие подвижки супруги, поддерживая ее начинания, поощряя энтузиазм. Если мужчина умеет быть рядом в радости – такой брак обречен на успех.

7. Его телосложение превосходит ее

Еще одно интересное открытие науки: женщины тем более удовлетворены отношениями, чем они стройнее своего мужчины. Для этого ей не обязательно иметь параметры фотомодели, достаточно выглядеть меньше и миниатюрнее избранника, чтобы он казался сильнее и внушительнее. Соблюдая эти пропорции, дамы подсознательно ощущают больший психологический комфорт и защищенность, что позитивно сказывается на атмосфере в семье.

8. Со счастливым детством

Именно ранние семейные воспоминания делают нас теми, кто мы есть. Если в детстве ребенок был счастлив и любим – это красной нитью отразится на всей его дальнейшей жизни. И наоборот, пережитое насилие, склоки, недооцененность проявятся в браке низкой самооценкой партнера, комплексами, страхами, ревностью. Настрой на позитив увеличивает счастье, отражается на поведении, привычках. Вот почему лучше выбирать мужчин с хорошими воспоминаниями о детстве.

9. Сам предлагает жить вместе

Если мужчина предлагает женщине съехаться и жить вместе – это хороший знак, скорее всего, он разглядел в вас ту самую и хочет большего. Параметр инфантильности – если партнер не торопится переходить на новую ступень близости, такой не станет хорошим мужем. Еще один нюанс – не стоит принимать всерьез предложение съехаться от парня, которому не исполнилось 18-ти, который еще не успел сформироваться как личность. Раннее сожительство в этом случае увеличивает риски развода, так что не торопитесь и подходите ко всему с умом. И удачи вам в поисках половинки!

Текст: Flytothesky.ru

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