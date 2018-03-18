Гороскоп на 20 марта 2018 года

4-ый лунный день, Растущая Луна в знаке Телец. Четвертый лунный день - день пассивности, сдержанности и анализа. Прежде чем принять какое-либо решение желательно успокоиться и хорошо все обдумать в уединении. Не поддаваться на провокации и всеми силами сохранять мир и спокойствие в душе.

Луна в знаке Телец. Время усиления самообладания и стойкости. Земная практичность Тельца может помочь в материальном обеспечении, завершении ранее начатых дел. Рациональное мышление способствует решению денежных вопросов. В эти дни желательно быть трудолюбивым и экономным, ценить красоту.

Вторник. В этот день недели миром управляет Марс. Энергетика вторника - мужская, инициативная, воинственно-активная. День активных действий - нельзя сидеть сложа руки. Эмоции настроены к борьбе, первенству, победе, к труду до усталости. Переизбыток эмоций может вызвать агрессию, неоправданный авантюризм. Важно в этот день держать под контролем свои эмоции, стараться "трезво" мыслить и тогда в делах будет все получаться.

Гороскоп предсказывает ОВНАМ прекрасный день для общения и новых знакомств. Удачно пройдут деловые переговоры. Будьте терпеливы со старшим поколениям: найти с ними общий язык будет труднее, чем обычно. Во второй половине дня лучше провести время с семьей.

Сложный день ждет ТЕЛЬЦОВ. Некоторым представителям этого знака особо трудно будет добиваться поставленных целей. Вероятны ошибки даже при решении простых задач. Не стоит сегодня заключать крупные сделки и покупать дорогостоящие вещи. Воздержитесь от поездок на дальние расстояния.

Гороскоп предсказывает БЛИЗНЕЦАМ удачный день. Вероятен значительный прогресс в работе. Вами заинтересуются на самом высоком уровне. Хорошо складываются отношения с близким человеком. Некоторые недопонимания возможны с родственниками, однако вам удастся все разрешить.

РАКИ сегодня полны сил и энергии. Появятся хорошие идеи, которые вскоре удастся реализовать. Прекрасное время для того, чтобы менять свою жизнь к лучшему, строить планы на будущее. Не исключены интересные и очень перспективные предложения по работе.

С ЛЬВАМИ сегодня легко иметь дело и о чем-то договариваться. Возможны некоторые трудности с финансами. Этот день связан с напрасными тратами энергии и сил, а также ложными надеждами, но ваше хорошее настроение не позволит унывать в этот день. Вечером вы прекрасно проведете время в кругу друзей.

Звезды рекомендуют ДЕВАМ быть осторожнее с финансами: из-за незапланированных и не всегда оправданных расходов можно потратить крупную сумму. Непросто складываются отношения с близким человеком. Вы уверены, что делаете все возможное для сохранения ваших отношений, однако близкий человек так не думает.

Эмоциональный день ждет ВЕСОВ. Постарайтесь избегать ссор и споров на работе. В некоторых ситуациях лучше промолчать, чем идти на конфликт. Некоторые трудности наблюдаются в общении с близким человеком. Возможны упреки и ревность. Особенно это касается представителей мужского пола.

Жажда новых впечатлений толкает СКОРПИОНОВ на необдуманные и рискованные поступки. Сегодня удача на вашей стороне, поэтому можно принимать важные решения касательно будущего. Во второй половине дня возможны незапланированные поездки и командировки. Не желательно сегодня опираться на подсказки внутреннего голоса,будьте разумны, если хотите добиться расположения партнеров по бизнесу.

Гороскоп предсказывает СТРЕЛЬЦАМ беспокойный и напряженный день. Деловые поездки могут отнять больше времени, чем ожидалось, поэтому правильно распланируйте свой день. Прекрасное время для знакомств, которые в будущем могут перерасти в дружеские отношения. Вечер лучше провести в уединении и восстановить силы после трудного дня.

КОЗЕРОГОВ ждут профессиональные успехи. С легкостью решатся финансовые и имущественные вопросы. У некоторых представителей этого знака возрастет доход от коммерческой деятельности. Во второй половине дня возможны мелкие недоразумения, однако все удастся разрешить.

Звезды рекомендуют ВОДОЛЕЯМ полностью сосредоточиться на работе. Возможны некоторые недопонимания с руководством и коллективом. Не бойтесь высказывать свое мнение и будьте уверены в своей правоте. Во второй половине дня будет возможность провести время с семьей в интересной компании.

РЫБАМ открываются новые возможности для профессиональной самореализации. Прекрасное время для встреч и ведения бизнеса. Люди, с которыми вы сегодня познакомитесь, окажутся не только интересными в общении, но и очень полезными с деловой точки зрения особами.

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